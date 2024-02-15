15 февраля 2024

Более 13 тысяч приглашений на работу получили свердловчане из-за рубежа

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Трудовая книжка. Челябинск, трудовая книжка, кадровик, трудоустройство, прием на работу, работа, безработица, поиск работы, работник, персонал, работодатель, увольнение, отдел кадров, биржа труда, вакансия, трудовой договор, менеджер по персоналу, стаж трудовой
Иностранные компании активно зовут на работу соискателей из Свердловской области Фото:

За 2023 год на 13,7 тысячи резюме свердловчан откликнулись иностранные работодатели. Об этом сообщили в пресс-центре hh.ru.

«На 13,7 тысячи резюме свердловчан за 2023 год откликнулись иностранные компании. Речь идет именно о регионе, указанном в вакансии», — говорится в сообщении.

Больше всего интерес к свердловским соискателям проявился в Казахстане (37% приглашений получено из этой страны). Также предложения поступали от работодателей из Беларуси (17%), Грузии (14%), Узбекистана (7%) и Турции (4%).

Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
За 2023 год на 13,7 тысячи резюме свердловчан откликнулись иностранные работодатели. Об этом сообщили в пресс-центре hh.ru. «На 13,7 тысячи резюме свердловчан за 2023 год откликнулись иностранные компании. Речь идет именно о регионе, указанном в вакансии», — говорится в сообщении. Больше всего интерес к свердловским соискателям проявился в Казахстане (37% приглашений получено из этой страны). Также предложения поступали от работодателей из Беларуси (17%), Грузии (14%), Узбекистана (7%) и Турции (4%).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...