Более 13 тысяч приглашений на работу получили свердловчане из-за рубежа

Иностранные компании активно зовут на работу соискателей из Свердловской области
За 2023 год на 13,7 тысячи резюме свердловчан откликнулись иностранные работодатели. Об этом сообщили в пресс-центре hh.ru.
«На 13,7 тысячи резюме свердловчан за 2023 год откликнулись иностранные компании. Речь идет именно о регионе, указанном в вакансии», — говорится в сообщении.
Больше всего интерес к свердловским соискателям проявился в Казахстане (37% приглашений получено из этой страны). Также предложения поступали от работодателей из Беларуси (17%), Грузии (14%), Узбекистана (7%) и Турции (4%).
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