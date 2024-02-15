Более 13 тысяч приглашений на работу получили свердловчане из-за рубежа

16 февраля 2024 в 11:32 Размер текста - 17 +

Иностранные компании активно зовут на работу соискателей из Свердловской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU За 2023 год на 13,7 тысячи резюме свердловчан откликнулись иностранные работодатели. Об этом сообщили в пресс-центре hh.ru. «На 13,7 тысячи резюме свердловчан за 2023 год откликнулись иностранные компании. Речь идет именно о регионе, указанном в вакансии», — говорится в сообщении. Больше всего интерес к свердловским соискателям проявился в Казахстане (37% приглашений получено из этой страны). Также предложения поступали от работодателей из Беларуси (17%), Грузии (14%), Узбекистана (7%) и Турции (4%).

За 2023 год на 13,7 тысячи резюме свердловчан откликнулись иностранные работодатели. Об этом сообщили в пресс-центре hh.ru. «На 13,7 тысячи резюме свердловчан за 2023 год откликнулись иностранные компании. Речь идет именно о регионе, указанном в вакансии», — говорится в сообщении. Больше всего интерес к свердловским соискателям проявился в Казахстане (37% приглашений получено из этой страны). Также предложения поступали от работодателей из Беларуси (17%), Грузии (14%), Узбекистана (7%) и Турции (4%).