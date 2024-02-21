При строительстве ТРК будут уменьшены процент озеленения и отступ от красных линий Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Власти разрешили расширить проект крупного торгового-развлекательного комплекса (ТРК) в Калининском районе Челябинска недалеко от Тополиной аллеи. Согласно документации, разрешается уменьшить минимальный отступ от красных линий и процент озеленения, сообщается на сайте.

«Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства при возведении торгово-развлекательного центра на земельном участке в территориальной зоне многофункциональной деловой застройки с минимальным отступом от границ красных линий — 0 м и минимальным процентом озеленения — 11 по адресу: ул. Академика Макеева в Калининском районе города Челябинска. Инициатором проекта является ООО „Содействие“», — сообщается на сайте мэрии.

Компания ООО «Содействие» ранее просила об уменьшении минимального отступа от границ красных линий до 0 метров и минимального процента озеленения до 11%. Притом, что по нормативу от красных линий необходимо отступать как минимум на 3 метра, а степень озеленения на участке, предусмотренная для данной зоны, составляет 15%.

По данным кадастровой карты, участок площадью 4 тысячи квадратных метров предназначен для размещения многоэтажной автостоянки с комплексом для обслуживания и продажи автомобилей, а также для размещения объектов торговли. При этом площадь будущего ТРК согласно проекту составляет 780 квадратных метров.

Ранее по данному проекту уже проходили общественные обсуждения, в результате которых в проект были внесены изменения, касающиеся отмены строительства на территории административного здания, кафе и комплекса автоуслуг общей площадью 1102 квадратных метра. На данный момент на участке располагается нежилое здание площадью 976 квадратных метров.

По данным кадастровой карты, участок предназначен для размещения многоэтажной автостоянки с комплексом для обслуживания и продажи автомобилей, а также для размещения объектов торговли Скрин: публичная карта г. Челябинск

На данный момент на участке располагается нежилое здание площадью 976 квадратных метров Скрин: Яндекс карты