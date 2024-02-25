The Guardian: два года спецоперации истощили Украину и укрепили Россию

25 февраля 2024 в 09:57 Размер текста - 17 +

Проведение СВО истощило экономику Украины, пишет The Guardian Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина понесла высокую экономическую цену за два года СВО. В отличие от нее, Россия вышла относительно нетронутой. В 2022 году российская экономика сократилась на немногим более 2%, а уже в 2023 году она выросла на 3%. Об этом пишет газета The Guardian. «Украина — беднейшая страна Европы — заплатила высокую экономическую цену за два года проведения СВО. В отличие от этого, Россия вышла относительно невредимой. Российская экономика действительно сократилась в 2022 году, но лишь чуть более чем на 2%, а в 2023 году она выросла на 3%», — говорится в материале газеты. Там добавили, что на Украине более семи миллионов человек оказались за чертой бедности, а экономика сократилась на 30% в первый год конфликта. Для восстановления страны требуется значительная финансовая помощь, превышающая 40 миллиардов долларов. В то же время, в России социальные пособия и ситуация на рынке труда помогли поддержать доходы населения. Кроме того, РФ имела финансовую устойчивость перед началом спецоперации, что позволило ей вести военные действия и поддерживать свою экономику, заключил автор. Ранее глобальный макростратег и эксперт по РФ Хасан Малик высказал мнение, что Россия обладает достаточными экономическими возможностями для продолжения конфликта на Украине. Он также указал на несколько причин, по которым Западу не удалось обанкротить Россию. Среди них ведение боевых действий за пределами своих границ, независимость в производстве оружия и товаров, стимулирование и стабилизация экономики через субсидии и политику, а также низкий внешний долг. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украина понесла высокую экономическую цену за два года СВО. В отличие от нее, Россия вышла относительно нетронутой. В 2022 году российская экономика сократилась на немногим более 2%, а уже в 2023 году она выросла на 3%. Об этом пишет газета The Guardian. «Украина — беднейшая страна Европы — заплатила высокую экономическую цену за два года проведения СВО. В отличие от этого, Россия вышла относительно невредимой. Российская экономика действительно сократилась в 2022 году, но лишь чуть более чем на 2%, а в 2023 году она выросла на 3%», — говорится в материале газеты. Там добавили, что на Украине более семи миллионов человек оказались за чертой бедности, а экономика сократилась на 30% в первый год конфликта. Для восстановления страны требуется значительная финансовая помощь, превышающая 40 миллиардов долларов. В то же время, в России социальные пособия и ситуация на рынке труда помогли поддержать доходы населения. Кроме того, РФ имела финансовую устойчивость перед началом спецоперации, что позволило ей вести военные действия и поддерживать свою экономику, заключил автор. Ранее глобальный макростратег и эксперт по РФ Хасан Малик высказал мнение, что Россия обладает достаточными экономическими возможностями для продолжения конфликта на Украине. Он также указал на несколько причин, по которым Западу не удалось обанкротить Россию. Среди них ведение боевых действий за пределами своих границ, независимость в производстве оружия и товаров, стимулирование и стабилизация экономики через субсидии и политику, а также низкий внешний долг.