Волонтеры Камышлова обвиняют в издевательствах приют для животных

28 февраля 2024 в 18:32 Размер текста - 17 +

Волонтеры переживают за судьбу хвостатых (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Зоозащитники из Камышлова (Свердловская область) обвиняют приют для бездомных животных в издевательствах. По словам волонтеров, собак якобы морят голодом, не лечат и проводят операции по стерилизации без должного наркоза. «На 300 особей в день готовится одна 50-литровая кастрюля сомнительной жидкой массы», — рассказали зоозащитники ОТВ. На воротах приюта наклеены предупреждения о злых собаках, а сами сотрудники на территорию не пускают. В департаменте ветеринарии Свердловской области каналу сообщили, что Камышловский приют для животных находится под контролем. В феврале там планировали провести проверку. В 2022 году по ряду нарушений на Камышловский приют уже был подготовлен иск в суд и назначена проверка. Но она сорвалась из-за смены юрлица.

Зоозащитники из Камышлова (Свердловская область) обвиняют приют для бездомных животных в издевательствах. По словам волонтеров, собак якобы морят голодом, не лечат и проводят операции по стерилизации без должного наркоза. «На 300 особей в день готовится одна 50-литровая кастрюля сомнительной жидкой массы», — рассказали зоозащитники ОТВ. На воротах приюта наклеены предупреждения о злых собаках, а сами сотрудники на территорию не пускают. В департаменте ветеринарии Свердловской области каналу сообщили, что Камышловский приют для животных находится под контролем. В феврале там планировали провести проверку. В 2022 году по ряду нарушений на Камышловский приют уже был подготовлен иск в суд и назначена проверка. Но она сорвалась из-за смены юрлица.