Волонтеры Камышлова обвиняют в издевательствах приют для животных

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Свердловские зарисовки. Екатеринбург, снег, собаки, частная территория, зима, злая собака, забор, сторожевая собака, сторожевые собаки
Волонтеры переживают за судьбу хвостатых (архивное фото) Фото:

Зоозащитники из Камышлова (Свердловская область) обвиняют приют для бездомных животных в издевательствах. По словам волонтеров, собак якобы морят голодом, не лечат и проводят операции по стерилизации без должного наркоза.

«На 300 особей в день готовится одна 50-литровая кастрюля сомнительной жидкой массы», — рассказали зоозащитники ОТВ. На воротах приюта наклеены предупреждения о злых собаках, а сами сотрудники на территорию не пускают.

В департаменте ветеринарии Свердловской области каналу сообщили, что Камышловский приют для животных находится под контролем. В феврале там планировали провести проверку.

В 2022 году по ряду нарушений на Камышловский приют уже был подготовлен иск в суд и назначена проверка. Но она сорвалась из-за смены юрлица.

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Зоозащитники из Камышлова (Свердловская область) обвиняют приют для бездомных животных в издевательствах. По словам волонтеров, собак якобы морят голодом, не лечат и проводят операции по стерилизации без должного наркоза. «На 300 особей в день готовится одна 50-литровая кастрюля сомнительной жидкой массы», — рассказали зоозащитники ОТВ. На воротах приюта наклеены предупреждения о злых собаках, а сами сотрудники на территорию не пускают. В департаменте ветеринарии Свердловской области каналу сообщили, что Камышловский приют для животных находится под контролем. В феврале там планировали провести проверку. В 2022 году по ряду нарушений на Камышловский приют уже был подготовлен иск в суд и назначена проверка. Но она сорвалась из-за смены юрлица.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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