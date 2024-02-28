Волонтеры Камышлова обвиняют в издевательствах приют для животных

Зоозащитники из Камышлова (Свердловская область) обвиняют приют для бездомных животных в издевательствах. По словам волонтеров, собак якобы морят голодом, не лечат и проводят операции по стерилизации без должного наркоза.
«На 300 особей в день готовится одна 50-литровая кастрюля сомнительной жидкой массы», — рассказали зоозащитники ОТВ. На воротах приюта наклеены предупреждения о злых собаках, а сами сотрудники на территорию не пускают.
В департаменте ветеринарии Свердловской области каналу сообщили, что Камышловский приют для животных находится под контролем. В феврале там планировали провести проверку.
В 2022 году по ряду нарушений на Камышловский приют уже был подготовлен иск в суд и назначена проверка. Но она сорвалась из-за смены юрлица.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.