28 февраля 2024

Полицейский из Перми ломом убил мужчину в День защитника Отечества

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения Алексею Зобнину. Екатеринбург, закон, силовик, полиция, сотрудник полиции, полицейский, шеврон полиция
Полицейского арестовали и отправили в СИЗО Фото:

Полицейский из Перми ударил жителя поселка Бырма ломом по голове. Мужчина скончался в больнице, куда был доставлен с отеком мозга. Трагический случай произошел в День защитника Отечества.

«В поселке Бырма 23 февраля между полицейским из Перми и местным жителем произошел конфликт. Во время спора сотрудник МВД решил нанести превентивный удар и ударил пермяка ломом по голове. Местного жителя с отеком головного мозга доставили в больницу, но спасти его не удалось», — сообщает telegram-канал Baza.

По данным telegram-канала, по факту случившегося возбуждено уголовное дело. Сержанта полиции арестовали и отправили в СИЗО, ему грозит до 15 лет лишения свободы. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю.

Обновлено:

В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю подтвердили произошедшее. В ведомстве уточняют, что конфликт произошел, когда сержант был вне служебного времени. «По данному факту следственными органами принято процессуальное решение. При подтверждении вины мужчины, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке», — отметили в полиции.

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Полицейский из Перми ударил жителя поселка Бырма ломом по голове. Мужчина скончался в больнице, куда был доставлен с отеком мозга. Трагический случай произошел в День защитника Отечества. «В поселке Бырма 23 февраля между полицейским из Перми и местным жителем произошел конфликт. Во время спора сотрудник МВД решил нанести превентивный удар и ударил пермяка ломом по голове. Местного жителя с отеком головного мозга доставили в больницу, но спасти его не удалось», — сообщает telegram-канал Baza. По данным telegram-канала, по факту случившегося возбуждено уголовное дело. Сержанта полиции арестовали и отправили в СИЗО, ему грозит до 15 лет лишения свободы. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю. Обновлено: В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю подтвердили произошедшее. В ведомстве уточняют, что конфликт произошел, когда сержант был вне служебного времени. «По данному факту следственными органами принято процессуальное решение. При подтверждении вины мужчины, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке», — отметили в полиции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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