Полицейский из Перми ломом убил мужчину в День защитника Отечества

Полицейского арестовали и отправили в СИЗО Фото: Илья Московец © URA.RU

Полицейский из Перми ударил жителя поселка Бырма ломом по голове. Мужчина скончался в больнице, куда был доставлен с отеком мозга. Трагический случай произошел в День защитника Отечества.

«В поселке Бырма 23 февраля между полицейским из Перми и местным жителем произошел конфликт. Во время спора сотрудник МВД решил нанести превентивный удар и ударил пермяка ломом по голове. Местного жителя с отеком головного мозга доставили в больницу, но спасти его не удалось», — сообщает telegram-канал Baza.

По данным telegram-канала, по факту случившегося возбуждено уголовное дело. Сержанта полиции арестовали и отправили в СИЗО, ему грозит до 15 лет лишения свободы. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю.

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В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю подтвердили произошедшее. В ведомстве уточняют, что конфликт произошел, когда сержант был вне служебного времени. «По данному факту следственными органами принято процессуальное решение. При подтверждении вины мужчины, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке», — отметили в полиции.