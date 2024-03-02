02 марта 2024
01 марта 2024

В Госавтоинспекции раскрыли подробности смертельной аварии на пермской трассе. Фото

В лобовом столкновении иномарок на трассе под Пермью погибли женщина и ребенок
© Служба новостей «URA.RU»
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Авария произошла на автодороге М-7 «Волга» Фото:

В Пермском крае в результате ДТП на трассе М-7 «Волга» погибли 40-летняя женщина и восьмилетний ребенок. На дороге столкнулись лоб в лоб две иномарки, пояснила пресс-служба Госавтоинспекции региона.

«Со стороны Перми ехал автомобиль Kia Rio с прицепом, которым управлял водитель 1972 года рождения. Он по неустановленной причине выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с Hyundai Solaris. В результате погибли восьмилетний мальчик и 40-летняя женщина», — написано в telegram-канале ведомства.

Обоим водителям потребовалась госпитализация. На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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В Пермском крае в результате ДТП на трассе М-7 «Волга» погибли 40-летняя женщина и восьмилетний ребенок. На дороге столкнулись лоб в лоб две иномарки, пояснила пресс-служба Госавтоинспекции региона. «Со стороны Перми ехал автомобиль Kia Rio с прицепом, которым управлял водитель 1972 года рождения. Он по неустановленной причине выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с Hyundai Solaris. В результате погибли восьмилетний мальчик и 40-летняя женщина», — написано в telegram-канале ведомства. Обоим водителям потребовалась госпитализация. На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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