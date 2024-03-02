В Пермском крае в результате ДТП на трассе М-7 «Волга» погибли 40-летняя женщина и восьмилетний ребенок. На дороге столкнулись лоб в лоб две иномарки, пояснила пресс-служба Госавтоинспекции региона.
«Со стороны Перми ехал автомобиль Kia Rio с прицепом, которым управлял водитель 1972 года рождения. Он по неустановленной причине выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с Hyundai Solaris. В результате погибли восьмилетний мальчик и 40-летняя женщина», — написано в telegram-канале ведомства.
Обоим водителям потребовалась госпитализация. На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.
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