В Госавтоинспекции раскрыли подробности смертельной аварии на пермской трассе. Фото

В лобовом столкновении иномарок на трассе под Пермью погибли женщина и ребенок

03 марта 2024 в 00:55 Размер текста - 17 +

Авария произошла на автодороге М-7 «Волга» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Пермском крае в результате ДТП на трассе М-7 «Волга» погибли 40-летняя женщина и восьмилетний ребенок. На дороге столкнулись лоб в лоб две иномарки, пояснила пресс-служба Госавтоинспекции региона. «Со стороны Перми ехал автомобиль Kia Rio с прицепом, которым управлял водитель 1972 года рождения. Он по неустановленной причине выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с Hyundai Solaris. В результате погибли восьмилетний мальчик и 40-летняя женщина», — написано в telegram-канале ведомства. Обоим водителям потребовалась госпитализация. На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

В Пермском крае в результате ДТП на трассе М-7 «Волга» погибли 40-летняя женщина и восьмилетний ребенок. На дороге столкнулись лоб в лоб две иномарки, пояснила пресс-служба Госавтоинспекции региона. «Со стороны Перми ехал автомобиль Kia Rio с прицепом, которым управлял водитель 1972 года рождения. Он по неустановленной причине выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с Hyundai Solaris. В результате погибли восьмилетний мальчик и 40-летняя женщина», — написано в telegram-канале ведомства. Обоим водителям потребовалась госпитализация. На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.