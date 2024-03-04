На севере Польши упал неизвестный объект

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Польская полиция приступила к расследованию происшествия Фото:

Неизвестный объект упал на севере Польши. Об этом рассказали в пресс-службе комендатуры полиции Оструды.

«Некий объект упал на поле. Это произошло в одной из деревень в районе Милакова», — говорится в сообщении. Его приводит РИА Новости.

Полиция уже находится на месте падения. Информация о пострадавших и разрушениях пока отсутствует. Польские СМИ предполагают, что речь может идти о падении военного объекта.

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Неизвестный объект упал на севере Польши. Об этом рассказали в пресс-службе комендатуры полиции Оструды. «Некий объект упал на поле. Это произошло в одной из деревень в районе Милакова», — говорится в сообщении. Его приводит РИА Новости. Полиция уже находится на месте падения. Информация о пострадавших и разрушениях пока отсутствует. Польские СМИ предполагают, что речь может идти о падении военного объекта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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