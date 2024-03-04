В мире Европа На севере Польши упал неизвестный объект 04 марта 2024 в 16:29 Размер текста - 17 + Польская полиция приступила к расследованию происшествия Фото: Lukas Plewnia/Policja/CC BY-SA 2.0 Неизвестный объект упал на севере Польши. Об этом рассказали в пресс-службе комендатуры полиции Оструды. «Некий объект упал на поле. Это произошло в одной из деревень в районе Милакова», — говорится в сообщении. Его приводит РИА Новости. Полиция уже находится на месте падения. Информация о пострадавших и разрушениях пока отсутствует. Польские СМИ предполагают, что речь может идти о падении военного объекта. Неизвестный объект упал на севере Польши. Об этом рассказали в пресс-службе комендатуры полиции Оструды. «Некий объект упал на поле. Это произошло в одной из деревень в районе Милакова», — говорится в сообщении. Его приводит РИА Новости. Полиция уже находится на месте падения. Информация о пострадавших и разрушениях пока отсутствует. Польские СМИ предполагают, что речь может идти о падении военного объекта. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям