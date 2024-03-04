На севере Польши упал неизвестный объект

Польская полиция приступила к расследованию происшествия
Неизвестный объект упал на севере Польши. Об этом рассказали в пресс-службе комендатуры полиции Оструды.
«Некий объект упал на поле. Это произошло в одной из деревень в районе Милакова», — говорится в сообщении. Его приводит РИА Новости.
Полиция уже находится на месте падения. Информация о пострадавших и разрушениях пока отсутствует. Польские СМИ предполагают, что речь может идти о падении военного объекта.
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