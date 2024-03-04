Екатеринбуржец жестоко расправился со знакомым на улице

В Екатеринбурге мужчина зарезал приятеля из-за ссоры
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Приговор пермяку, сбившему 17-летнюю школьницу. Дмитрий Кульнев. Пермь, полиция, мвд россии
Мужчину задержали сотрудники уголовного розыска Екатеринбурга (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге пьяный 40-летний мужчина зарезал кухонным ножом знакомого, с которым поругался. Это произошло 1 марта на улице Пикетной, сообщили URA.RU в пресс-службе СУ СК по Свердловской области.

«По версии следствия, мужчина вступил в конфликт со своим знакомым. На почве ссоры он вооружился кухонным ножом и нанес несколько ударов в область груди своему товарищу. Тот от полученных травм скончался на месте происшествия», — пояснили в ведомстве. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Скоро обвиняемого отправят под стражу.

Задержанием мужчины занимались сотрудники уголовного розыска полиции, добавили URA.RU в УМВД по Екатеринбургу. По данным силовиков, ранее обвиняемый уже был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге пьяный 40-летний мужчина зарезал кухонным ножом знакомого, с которым поругался. Это произошло 1 марта на улице Пикетной, сообщили URA.RU в пресс-службе СУ СК по Свердловской области. «По версии следствия, мужчина вступил в конфликт со своим знакомым. На почве ссоры он вооружился кухонным ножом и нанес несколько ударов в область груди своему товарищу. Тот от полученных травм скончался на месте происшествия», — пояснили в ведомстве. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Скоро обвиняемого отправят под стражу. Задержанием мужчины занимались сотрудники уголовного розыска полиции, добавили URA.RU в УМВД по Екатеринбургу. По данным силовиков, ранее обвиняемый уже был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...