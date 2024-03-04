Екатеринбуржец жестоко расправился со знакомым на улице

В Екатеринбурге пьяный 40-летний мужчина зарезал кухонным ножом знакомого, с которым поругался. Это произошло 1 марта на улице Пикетной, сообщили URA.RU в пресс-службе СУ СК по Свердловской области.
«По версии следствия, мужчина вступил в конфликт со своим знакомым. На почве ссоры он вооружился кухонным ножом и нанес несколько ударов в область груди своему товарищу. Тот от полученных травм скончался на месте происшествия», — пояснили в ведомстве. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Скоро обвиняемого отправят под стражу.
Задержанием мужчины занимались сотрудники уголовного розыска полиции, добавили URA.RU в УМВД по Екатеринбургу. По данным силовиков, ранее обвиняемый уже был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
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