Екатеринбуржец жестоко расправился со знакомым на улице

В Екатеринбурге мужчина зарезал приятеля из-за ссоры

04 марта 2024 в 17:08 Размер текста - 17 +

Мужчину задержали сотрудники уголовного розыска Екатеринбурга (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Екатеринбурге пьяный 40-летний мужчина зарезал кухонным ножом знакомого, с которым поругался. Это произошло 1 марта на улице Пикетной, сообщили URA.RU в пресс-службе СУ СК по Свердловской области. «По версии следствия, мужчина вступил в конфликт со своим знакомым. На почве ссоры он вооружился кухонным ножом и нанес несколько ударов в область груди своему товарищу. Тот от полученных травм скончался на месте происшествия», — пояснили в ведомстве. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Скоро обвиняемого отправят под стражу. Задержанием мужчины занимались сотрудники уголовного розыска полиции, добавили URA.RU в УМВД по Екатеринбургу. По данным силовиков, ранее обвиняемый уже был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

В Екатеринбурге пьяный 40-летний мужчина зарезал кухонным ножом знакомого, с которым поругался. Это произошло 1 марта на улице Пикетной, сообщили URA.RU в пресс-службе СУ СК по Свердловской области. «По версии следствия, мужчина вступил в конфликт со своим знакомым. На почве ссоры он вооружился кухонным ножом и нанес несколько ударов в область груди своему товарищу. Тот от полученных травм скончался на месте происшествия», — пояснили в ведомстве. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Скоро обвиняемого отправят под стражу. Задержанием мужчины занимались сотрудники уголовного розыска полиции, добавили URA.RU в УМВД по Екатеринбургу. По данным силовиков, ранее обвиняемый уже был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.