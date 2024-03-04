В Первоуральске нашли решение острой проблемы с водой

В Первоуральске запустят несколько новых водоводов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Власти Первоуральская (Свердловская область) разработали план по решению проблем водообеспечения горожан. На 2024—2025 годы в городе запланировали запуск новой скважины и нескольких водоводов. Об этом рассказа мэр города Игорь Кабец.

«В 2024 году мы планируем запуск расконсервированной скважины для дополнительного объема питьевой воды, ремонт и ревизию Нижне-Сергинского водовода, очистку Верхне-Шайтанского пруда от иловых отложений, проектирование и строительство водовода для переброски воды с Галкинского карьера в Билимбаевский пруд», — написал Кабец на своей странице «ВКонтакте».

На 2025 год в Первоуральске подготовят проектирование водовода для переброски воды из Билимбаевского пруда в Верхне-Шайтанский. «С министерством энергетики и ЖКХ был проработан проект по организации Шишимо-Дарьинского водохранилища», — добавил мэр. По его словам, новый проект не только увеличит объемы воды, но и даст возможность развивать город в сфере жилищного строительства.

Жители Первоуральска регулярно жалуются на проблемы с водой. В декабре 2023 года из-за аварии на Нижнесергинском водопроводе горожане просидели без воды пять дней. Позже силовики завели уголовное дело по статье о халатности. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев уже заявлял, что городу требуется долгосрочная стратегия по обновлению коммунальной инфраструктуры.

В феврале Кабец снял с должности директора местного «Водоканала» Артура Гузаирова. Как пояснили в мэрии города, причиной этому послужила неудовлетворительная работа. На его место пришел Сергей Миронов, которого буквально через неделю задержали силовики. Полная информация о происшествии — в сюжете URA.RU.