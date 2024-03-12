NYT: Россия превзошла Украину в борьбе с дронами

12 марта 2024 в 18:35 Размер текста - 17 +

У России лучше налажена система коммуникаций в армии, чем на Украине, говорится в материале Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Средства РЭБ против дронов стали ключевым элементом в арсенале российской армии, значительно повысив ее боевые возможности по сравнению с Украиной. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на оператора беспилотников ВСУ. «Средства электронного противодействия стали одним из самых грозных видов оружия армии РФ после многих лет оттачивания их возможностей. У России больше оборудования для подавления, способного гасить украинские сигналы, вещая на тех же частотах», — говорится в материале . Отмечается, что у России лучше координация между подразделениями, чем у Украины. То же самое касается и военной логистики. У Киева нет командной структуры, которая координировала бы действия беспилотников по всей линии фронта, утверждает NYT. ВС РФ постоянно модернизируют беспилотники и средства РЭБ. Они помогают бороться с вражескими дронами которые пытаются залететь все глубже в Россию. Недавно у России появился новый вид беспилотников — «Ловкий». RT сообщает, что максимальная скорость дрона — 200 км/ч, а дальность полета — 50 км.

Средства РЭБ против дронов стали ключевым элементом в арсенале российской армии, значительно повысив ее боевые возможности по сравнению с Украиной. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на оператора беспилотников ВСУ. «Средства электронного противодействия стали одним из самых грозных видов оружия армии РФ после многих лет оттачивания их возможностей. У России больше оборудования для подавления, способного гасить украинские сигналы, вещая на тех же частотах», — говорится в материале. Отмечается, что у России лучше координация между подразделениями, чем у Украины. То же самое касается и военной логистики. У Киева нет командной структуры, которая координировала бы действия беспилотников по всей линии фронта, утверждает NYT. ВС РФ постоянно модернизируют беспилотники и средства РЭБ. Они помогают бороться с вражескими дронами которые пытаются залететь все глубже в Россию. Недавно у России появился новый вид беспилотников — «Ловкий». RT сообщает, что максимальная скорость дрона — 200 км/ч, а дальность полета — 50 км.