Челябинцы смогут пройти диспансеризацию на избирательных участках

На избирательных участках можно будет получить консультацию медспециалистов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители Челябинской области будут иметь возможность пройти диспансеризацию и проконсультироваться у медицинских специалистов на избирательных участках в период выборов президента страны. Об этом 14 марта сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

«В дни голосования ряд южноуральских поликлиник проведет выездную диспансеризацию прямо на избирательных участках. При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис ОМС», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Челябинск

15 и 16 марта в лицее № 120, улице Бажова, 32, выездную диспансеризацию проведут специалисты ГКБ №8. Все желающие смогут получить консультацию врача-терапевта и других специалистов и пройти ряд обследований: общий анализ крови, биохимия крови (глюкоза, холестерин), электрокардиограмма, измерение внутриглазного давления.

15.03.2024 г. с 14:00 до 18:00

16.03.2024 г. с 09:00 до 14:00

15 и 16 марта можно сделать ЭКГ, измерить внутриглазное давление, сдать общий анализ крови и получить консультацию терапевта ГКБ №6, на избирательном участке в детском дворце культуры «Данко» (улица Электростальская, 33).

15 марта с 10:00 до 15:00

16 марта с 8:00 до 14:00

ДК «Сокол» (поселок Аэропорт, ул. 1-я Увельская, 1)

15 марта с 10:00 до 13:00

Школа №73 (ул. Пекинская, 20)

16 марта с 8:00 до 12:00

Школа №103 (ул. 60-летия Октября, 5)

16 марта с 8:00 до 14:00

Школа №140 (ул. 26 Бакинских Комиссаров, 107а)

16 марта с 9:00 до 14:00

15, 16 и 17 марта в школе № 116, улица 2-я Эльтонская, 16Б, пройдет выездная диспансеризация и прием специалистов ГКП№8. В этот день вы сможете пройти маммографию и флюорографию, сдать кровь, а также посетить специалистов:

— 15 марта с 13:00 — 19:00 врача — гастроэнтеролога;

— 16 марта с 10:00 — 16:00 врача — кардиолога;

— 17 марта с 10:00 — 16:00 врача — невролога.

Златоуст

15, 16 и 17 марта с 08-12 жители Златоуста смогут пройти диспансеризацию в школах N35, N36, N37. Комплексное обследование включает прием терапевта, измерение артериального давления, анализ крови на холестерин, анализ глюкозы крови, ЭКГ лицам старше 35 лет, осмотр акушером-гинекологом для женщин, измерение внутриглазного давления лицам старше 40

Карталы

Карталинская больница приглашает пройти диспансеризацию на избирательных участках

15 марта, с 9.00 до 12.00 в поселке Красный Тал

16 марта, с 9.00 до 12.00 в Карталах, улица Славы, 4

Чебаркуль

15 и 16 марта выездная диспансеризацию с 10-00 до 15-00 пройдет на избирательных участках школы №7 (улица Комсомольская 7а), школа 1 (улица 9 Мая, 9). Желающие смогут получить консультацию врача-терапевта, сдать общий и биохимический анализ крови, измерить внутриглазное давление, сделать ЭКГ.

Сосновский район

15, 16 и 17 марта больница села Долгодеревенское ждет активных граждан с 9 до 13:00 в мобильном медицинском центре, где можно сделать снимки легких, проверить работу сердца на современном аппарате ЭКГ, сдать общий анализ крови.

15 марта — Вишневая горка, ул. Олимпийская, 7

16 марта — Славино, ул. Уфимская, 1

17 марта — Рощино, ул. Ленина, 9

Более подробную информацию можно узнать на официальных страницах медорганизаций в группах в соцсети «ВКонтакте». В минздраве призвали жителей региона уделить внимание своему здоровью.