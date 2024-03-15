Медведев обратился к Западу после голосования

15 марта 2024 в 17:08 Размер текста - 17 +

Дмитрий Медведев предложил свою «альтернативу мира» на Украине Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предложил странам Запада «альтернативную формулу мира» для Украины с аналогией Харьковского процесса 1943 года над немецко-фашистскими преступниками. Об этом он написал в своем telegram-канале сразу после того, как проголосовал на президентских выборах. «Представляю западным друзьям альтернативный фотовариант формулы мира для киевской нацистской своры по материалам процесса в Харькове в 1943 года», — написал Дмитрий Медведев, прикрепив соответствующую фотографию с процесса, на котором были повешаны немецкие нацисты. Он подчеркнул, что видит в «альтернативном» варианте на схожем месте не только тех, кто обстреливает сейчас российские территории, но и текущего президента Латвии Эдгара Ринкевич. Ранее тот пожелал смерти России, уточнил зампред Совбеза. Под конец он написал фразу Memento mori, что в переводе с латинского означает — помни о смерти. В настоящий момент Запад разрабатывает несколько вариантов формулы мира. Однако Россию не приглашают для участия в данных обсуждениях. Это с учетом того, что Россия неоднократно заявляла о готовности обсудить мирное разрешение конфликта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предложил странам Запада «альтернативную формулу мира» для Украины с аналогией Харьковского процесса 1943 года над немецко-фашистскими преступниками. Об этом он написал в своем telegram-канале сразу после того, как проголосовал на президентских выборах. «Представляю западным друзьям альтернативный фотовариант формулы мира для киевской нацистской своры по материалам процесса в Харькове в 1943 года», — написал Дмитрий Медведев, прикрепив соответствующую фотографию с процесса, на котором были повешаны немецкие нацисты. Он подчеркнул, что видит в «альтернативном» варианте на схожем месте не только тех, кто обстреливает сейчас российские территории, но и текущего президента Латвии Эдгара Ринкевич. Ранее тот пожелал смерти России, уточнил зампред Совбеза. Под конец он написал фразу Memento mori, что в переводе с латинского означает — помни о смерти. В настоящий момент Запад разрабатывает несколько вариантов формулы мира. Однако Россию не приглашают для участия в данных обсуждениях. Это с учетом того, что Россия неоднократно заявляла о готовности обсудить мирное разрешение конфликта.