Медведев обратился к Западу после голосования

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ИННОПРОМ: день первый и визит Дмитрия Медведева. Екатеринбург, портрет, медведев дмитрий, топ
Дмитрий Медведев предложил свою «альтернативу мира» на Украине Фото:

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предложил странам Запада «альтернативную формулу мира» для Украины с аналогией Харьковского процесса 1943 года над немецко-фашистскими преступниками. Об этом он написал в своем telegram-канале сразу после того, как проголосовал на президентских выборах.

«Представляю западным друзьям альтернативный фотовариант формулы мира для киевской нацистской своры по материалам процесса в Харькове в 1943 года», — написал Дмитрий Медведев, прикрепив соответствующую фотографию с процесса, на котором были повешаны немецкие нацисты.

Он подчеркнул, что видит в «альтернативном» варианте на схожем месте не только тех, кто обстреливает сейчас российские территории, но и текущего президента Латвии Эдгара Ринкевич. Ранее тот пожелал смерти России, уточнил зампред Совбеза. Под конец он написал фразу Memento mori, что в переводе с латинского означает — помни о смерти.

В настоящий момент Запад разрабатывает несколько вариантов формулы мира. Однако Россию не приглашают для участия в данных обсуждениях. Это с учетом того, что Россия неоднократно заявляла о готовности обсудить мирное разрешение конфликта.

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Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предложил странам Запада «альтернативную формулу мира» для Украины с аналогией Харьковского процесса 1943 года над немецко-фашистскими преступниками. Об этом он написал в своем telegram-канале сразу после того, как проголосовал на президентских выборах. «Представляю западным друзьям альтернативный фотовариант формулы мира для киевской нацистской своры по материалам процесса в Харькове в 1943 года», — написал Дмитрий Медведев, прикрепив соответствующую фотографию с процесса, на котором были повешаны немецкие нацисты. Он подчеркнул, что видит в «альтернативном» варианте на схожем месте не только тех, кто обстреливает сейчас российские территории, но и текущего президента Латвии Эдгара Ринкевич. Ранее тот пожелал смерти России, уточнил зампред Совбеза. Под конец он написал фразу Memento mori, что в переводе с латинского означает — помни о смерти. В настоящий момент Запад разрабатывает несколько вариантов формулы мира. Однако Россию не приглашают для участия в данных обсуждениях. Это с учетом того, что Россия неоднократно заявляла о готовности обсудить мирное разрешение конфликта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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