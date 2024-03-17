В Пермском крае осудят экс-главу Горнозаводска

18 марта 2024 в 10:04 Размер текста - 17 +

Прокуратура утвердила обвинительное заключение и передала дело в суд Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Пермском крае уголовное дело в отношении бывшего мэра Горнозаводска завершено расследование уголовного дела. Все материалы направлены в суд. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры. «Уголовное дело в отношении бывшего главы Горнозаводского округа было возбуждено по материалам прокурорской проверки. Сейчас расследование завершено, ведомство утвердило обвинительное заключение. Дело направлено в Чусовской городской суд для рассмотрения», — говорится на сайте прокуратуры Пермского края. Уголовное дело в отношении экс-мэра было возбуждено еще в 2023 года. Он обвиняется в том, что незаконно передал доли в уставном капитале общества двум своим знакомым. Тем самым экс-чиновник превысил свои должностные полномочия. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Пермском крае уголовное дело в отношении бывшего мэра Горнозаводска завершено расследование уголовного дела. Все материалы направлены в суд. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры. «Уголовное дело в отношении бывшего главы Горнозаводского округа было возбуждено по материалам прокурорской проверки. Сейчас расследование завершено, ведомство утвердило обвинительное заключение. Дело направлено в Чусовской городской суд для рассмотрения», — говорится на сайте прокуратуры Пермского края. Уголовное дело в отношении экс-мэра было возбуждено еще в 2023 года. Он обвиняется в том, что незаконно передал доли в уставном капитале общества двум своим знакомым. Тем самым экс-чиновник превысил свои должностные полномочия.