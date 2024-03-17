17 марта 2024

В Пермском крае осудят экс-главу Горнозаводска

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по избранию меры пресечения Курпишеву Ивану и Штингер Александру. Курган, прокурор, документы, зал заседания, зал суда, папка, дело, суд, судебный процесс, судебные дела, прокурор в суде
Прокуратура утвердила обвинительное заключение и передала дело в суд Фото:

В Пермском крае уголовное дело в отношении бывшего мэра Горнозаводска завершено расследование уголовного дела. Все материалы направлены в суд. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

«Уголовное дело в отношении бывшего главы Горнозаводского округа было возбуждено по материалам прокурорской проверки. Сейчас расследование завершено, ведомство утвердило обвинительное заключение. Дело направлено в Чусовской городской суд для рассмотрения», — говорится на сайте прокуратуры Пермского края.

Уголовное дело в отношении экс-мэра было возбуждено еще в 2023 года. Он обвиняется в том, что незаконно передал доли в уставном капитале общества двум своим знакомым. Тем самым экс-чиновник превысил свои должностные полномочия.

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В Пермском крае уголовное дело в отношении бывшего мэра Горнозаводска завершено расследование уголовного дела. Все материалы направлены в суд. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры. «Уголовное дело в отношении бывшего главы Горнозаводского округа было возбуждено по материалам прокурорской проверки. Сейчас расследование завершено, ведомство утвердило обвинительное заключение. Дело направлено в Чусовской городской суд для рассмотрения», — говорится на сайте прокуратуры Пермского края. Уголовное дело в отношении экс-мэра было возбуждено еще в 2023 года. Он обвиняется в том, что незаконно передал доли в уставном капитале общества двум своим знакомым. Тем самым экс-чиновник превысил свои должностные полномочия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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