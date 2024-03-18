Армия России продвинулась на одном из направлений СВО

МО: ВС РФ продвинулись на донецком направлении

18 марта 2024 в 16:18 Размер текста - 17 +

В Минобороны РФ сообщили, что потери ВСУ достигли до 380 военных Фото: Михаил Калянов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВС РФ продвинулись на донецком направлении и заняли более выгодные позиции и разгромили ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «На донецком направлении подразделения „Южной“ группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям», — сообщило ведомство. Там отметили, что ВС РФ остановили атаку ВСУ в районе населенного пункта Красногоровка (ДНР). Потери украинской армии достигли до 380 военных, две бронемашины. Ранее в Минобороны заявили об освобождении населенного пункта Невельское в ДНР, передает «Национальная Служба Новостей». Ведомство отметило, что на южнодонецком направлении Воздушно-космические силы РФ на истребителях-бомбардировщиках Су-34 совершили удар по живой силе и командному пункту ВСУ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ВС РФ продвинулись на донецком направлении и заняли более выгодные позиции и разгромили ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «На донецком направлении подразделения „Южной“ группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям», — сообщило ведомство. Там отметили, что ВС РФ остановили атаку ВСУ в районе населенного пункта Красногоровка (ДНР). Потери украинской армии достигли до 380 военных, две бронемашины. Ранее в Минобороны заявили об освобождении населенного пункта Невельское в ДНР, передает «Национальная Служба Новостей». Ведомство отметило, что на южнодонецком направлении Воздушно-космические силы РФ на истребителях-бомбардировщиках Су-34 совершили удар по живой силе и командному пункту ВСУ.