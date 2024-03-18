Армия России продвинулась на одном из направлений СВО

ВС РФ продвинулись на донецком направлении и заняли более выгодные позиции и разгромили ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«На донецком направлении подразделения „Южной“ группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям», — сообщило ведомство. Там отметили, что ВС РФ остановили атаку ВСУ в районе населенного пункта Красногоровка (ДНР). Потери украинской армии достигли до 380 военных, две бронемашины.
Ранее в Минобороны заявили об освобождении населенного пункта Невельское в ДНР, передает «Национальная Служба Новостей». Ведомство отметило, что на южнодонецком направлении Воздушно-космические силы РФ на истребителях-бомбардировщиках Су-34 совершили удар по живой силе и командному пункту ВСУ.
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