Армия России продвинулась на одном из направлений СВО

МО: ВС РФ продвинулись на донецком направлении
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Центр по подготовке мобилизованных в Луганской области . Луганск, военная техника, армия, военные, солдаты, военные сборы, вооруженные силы, танк, мобилизованные, учебка, мобилизанты, обучение мобилизантов
В Минобороны РФ сообщили, что потери ВСУ достигли до 380 военных Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВС РФ продвинулись на донецком направлении и заняли более выгодные позиции и разгромили ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«На донецком направлении подразделения „Южной“ группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям», — сообщило ведомство. Там отметили, что ВС РФ остановили атаку ВСУ в районе населенного пункта Красногоровка (ДНР). Потери украинской армии достигли до 380 военных, две бронемашины.

Ранее в Минобороны заявили об освобождении населенного пункта Невельское в ДНР, передает «Национальная Служба Новостей». Ведомство отметило, что на южнодонецком направлении Воздушно-космические силы РФ на истребителях-бомбардировщиках Су-34 совершили удар по живой силе и командному пункту ВСУ.

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ВС РФ продвинулись на донецком направлении и заняли более выгодные позиции и разгромили ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «На донецком направлении подразделения „Южной“ группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям», — сообщило ведомство. Там отметили, что ВС РФ остановили атаку ВСУ в районе населенного пункта Красногоровка (ДНР). Потери украинской армии достигли до 380 военных, две бронемашины. Ранее в Минобороны заявили об освобождении населенного пункта Невельское в ДНР, передает «Национальная Служба Новостей». Ведомство отметило, что на южнодонецком направлении Воздушно-космические силы РФ на истребителях-бомбардировщиках Су-34 совершили удар по живой силе и командному пункту ВСУ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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