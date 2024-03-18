Карта СВО на Украине 18 марта: ВСУ расстреляли пенсионеров в Запорожской области

Армия Украины расстреляла пенсионеров в Запорожье

18 марта 2024 в 10:01 Размер текста - 17 +

ВСУ расстреляли пенсионеров в селе Мирное в Запорожской области Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Перед отходом из Запорожской области украинская армия убила нескольких пенсионеров. URA.RU приводит главные новости о спецоперации к утру 18 марта. Фото: Инфографика URA.RU ВСУ убили пенсионеров в Запорожье В селе Мирное в Запорожской области перед своим отходом армия Киева расстреляла пенсионеров. Об этом сообщает telegram-канал «Военкоры русской весны» (RusVesna). ВС РФ обнаружили тела во время рейда населенного пункта. Донецкое и южнодонецкое направления За сутки ВСУ 40 раз обстреляли населенные пункты в ДНР. В результате этого было ранено два мирных жителя. Кроме того, танкисты 1-го армейского корпуса Южной группировки ликвидировали опорный пункт украинской армии. На южнодонецком направлении Воздушно-космические силы РФ на истребителях-бомбардировщиках Су-34 ударили по живой силе и командному пункту ВСУ. Авдеевское и северское направления Расчеты систем залпового огня «Ураган» российской армии сорвали подвоз боеприпасов, продуктов питания и материальных средств для подразделений армии Украины. На северском направлении инженеры Южной группировки войск российской армии успешно применили FPV-дроны для уничтожения техники и защитных сооружений ВСУ. Запорожское направление Штурмовые подразделения 291-го гвардейского полка группировки «Днепр» ликвидировали опорный пункт украинской армии. Это было сделано с помощью минометов и артиллерии, которую корректировали беспилотники. Штурмовикам группировки войск «Восток» помогают расчеты реактивных систем залпового огня «Ураган» и «Град», чтобы продвигаться на направлении. Об этом сообщили в Минобороны России. Артемовское направление Подразделение штурмового батальона имени Героя России Виктора Омелькова Ивановского ВС РФ успешно провел штурм опорного пункта украинской армии. В результате оно получило контроль над опорным пунктом ВСУ. Также расчеты гаубиц Д-20 Южной группировки ликвидировали минометный расчет и пункт управления беспилотниками армии Украины. Другие регионы В день выборов президента России противник не прекращает атаковать границы страны. Также штурмовые группы «Легиона ГУР» наносят удары по обороне России, при этом малые группы на разных участках ведут разведку и используют FPV-дроны для поражения камер наблюдения и транспорта в стране. В Белгородской области и в Грайвороновском округе сосредоточены основные усилия ВСУ. Они атакуют села Козинку и Сподарюшино. Также ведутся обстрелы Белгорода и Грайвороновского округа. Кроме того, в Курской области атаки противника не увенчались успехом. Армия Украины ведет обстрелы Теткино. Помимо прочего, Воздушно-космические силы России на бомбардировщике Су-34 нанесли поражение командному пункту украинской армии. В Минобороны РФ отметили, что это было сделано с помощью авиабомб ФАБ-500 М-62. Они являются высокоточными и каждая из них содержит по 300 килограмм взрывчатки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Перед отходом из Запорожской области украинская армия убила нескольких пенсионеров. URA.RU приводит главные новости о спецоперации к утру 18 марта. В селе Мирное в Запорожской области перед своим отходом армия Киева расстреляла пенсионеров. Об этом сообщает telegram-канал «Военкоры русской весны» (RusVesna). ВС РФ обнаружили тела во время рейда населенного пункта. За сутки ВСУ 40 раз обстреляли населенные пункты в ДНР. В результате этого было ранено два мирных жителя. Кроме того, танкисты 1-го армейского корпуса Южной группировки ликвидировали опорный пункт украинской армии. На южнодонецком направлении Воздушно-космические силы РФ на истребителях-бомбардировщиках Су-34 ударили по живой силе и командному пункту ВСУ. Расчеты систем залпового огня «Ураган» российской армии сорвали подвоз боеприпасов, продуктов питания и материальных средств для подразделений армии Украины. На северском направлении инженеры Южной группировки войск российской армии успешно применили FPV-дроны для уничтожения техники и защитных сооружений ВСУ. Штурмовые подразделения 291-го гвардейского полка группировки «Днепр» ликвидировали опорный пункт украинской армии. Это было сделано с помощью минометов и артиллерии, которую корректировали беспилотники. Штурмовикам группировки войск «Восток» помогают расчеты реактивных систем залпового огня «Ураган» и «Град», чтобы продвигаться на направлении. Об этом сообщили в Минобороны России. Подразделение штурмового батальона имени Героя России Виктора Омелькова Ивановского ВС РФ успешно провел штурм опорного пункта украинской армии. В результате оно получило контроль над опорным пунктом ВСУ. Также расчеты гаубиц Д-20 Южной группировки ликвидировали минометный расчет и пункт управления беспилотниками армии Украины. В день выборов президента России противник не прекращает атаковать границы страны. Также штурмовые группы «Легиона ГУР» наносят удары по обороне России, при этом малые группы на разных участках ведут разведку и используют FPV-дроны для поражения камер наблюдения и транспорта в стране. В Белгородской области и в Грайвороновском округе сосредоточены основные усилия ВСУ. Они атакуют села Козинку и Сподарюшино. Также ведутся обстрелы Белгорода и Грайвороновского округа. Кроме того, в Курской области атаки противника не увенчались успехом. Армия Украины ведет обстрелы Теткино. Помимо прочего, Воздушно-космические силы России на бомбардировщике Су-34 нанесли поражение командному пункту украинской армии. В Минобороны РФ отметили, что это было сделано с помощью авиабомб ФАБ-500 М-62. Они являются высокоточными и каждая из них содержит по 300 килограмм взрывчатки.