Перед отходом из Запорожской области украинская армия убила нескольких пенсионеров. URA.RU приводит главные новости о спецоперации к утру 18 марта.
ВСУ убили пенсионеров в Запорожье
В селе Мирное в Запорожской области перед своим отходом армия Киева расстреляла пенсионеров. Об этом сообщает telegram-канал «Военкоры русской весны» (RusVesna). ВС РФ обнаружили тела во время рейда населенного пункта.
Донецкое и южнодонецкое направления
За сутки ВСУ 40 раз обстреляли населенные пункты в ДНР. В результате этого было ранено два мирных жителя. Кроме того, танкисты 1-го армейского корпуса Южной группировки ликвидировали опорный пункт украинской армии. На южнодонецком направлении Воздушно-космические силы РФ на истребителях-бомбардировщиках Су-34 ударили по живой силе и командному пункту ВСУ.
Авдеевское и северское направления
Расчеты систем залпового огня «Ураган» российской армии сорвали подвоз боеприпасов, продуктов питания и материальных средств для подразделений армии Украины. На северском направлении инженеры Южной группировки войск российской армии успешно применили FPV-дроны для уничтожения техники и защитных сооружений ВСУ.
Запорожское направление
Штурмовые подразделения 291-го гвардейского полка группировки «Днепр» ликвидировали опорный пункт украинской армии. Это было сделано с помощью минометов и артиллерии, которую корректировали беспилотники.
Штурмовикам группировки войск «Восток» помогают расчеты реактивных систем залпового огня «Ураган» и «Град», чтобы продвигаться на направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.
Артемовское направление
Подразделение штурмового батальона имени Героя России Виктора Омелькова Ивановского ВС РФ успешно провел штурм опорного пункта украинской армии. В результате оно получило контроль над опорным пунктом ВСУ. Также расчеты гаубиц Д-20 Южной группировки ликвидировали минометный расчет и пункт управления беспилотниками армии Украины.
Другие регионы
В день выборов президента России противник не прекращает атаковать границы страны. Также штурмовые группы «Легиона ГУР» наносят удары по обороне России, при этом малые группы на разных участках ведут разведку и используют FPV-дроны для поражения камер наблюдения и транспорта в стране.
В Белгородской области и в Грайвороновском округе сосредоточены основные усилия ВСУ. Они атакуют села Козинку и Сподарюшино. Также ведутся обстрелы Белгорода и Грайвороновского округа. Кроме того, в Курской области атаки противника не увенчались успехом. Армия Украины ведет обстрелы Теткино.
Помимо прочего, Воздушно-космические силы России на бомбардировщике Су-34 нанесли поражение командному пункту украинской армии. В Минобороны РФ отметили, что это было сделано с помощью авиабомб ФАБ-500 М-62. Они являются высокоточными и каждая из них содержит по 300 килограмм взрывчатки.
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