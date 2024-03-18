18 марта 2024

Две трети челябинцев остаются работать внеурочно по вечерам

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Ханты-Мансийск, работа, офис, клерк, офисный работник
Довольны своим балансом между работой и личной жизнью только четверть россиян Фото:

Среди жителей Челябинска две трети остаются выполнять работу по вечерам несколько раз в неделю. Как URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса «Зарплата.ру», четверть сотрудников остаются внеурочно ежедневно.

«Согласно результатам исследования, по вечерам, после окончания основной смены, несколько раз в неделю остаются работать 72% опрошенных. Не остаются сверхурочно только 3% ответивших. 73% респондентов выполняют работу в выходные, а в отпуске трудятся 27%», — привела итоги своего исследования интернет-площадка «Зарплата.ру»

Всего в опросе приняли участие 2300 сотрудников в возрасте от 18 до 55 лет, в том числе из Челябинской области. Основными причинами переработок россияне считают свою ответственную должность, нежелание откладывать задачи, в том числе и те, которыми должны заниматься коллеги, а также размытые границы рабочего режима.

Отдохнуть вечером в будни успевает примерно половина респондентов. При этом около 60% заявили, что они не в состоянии уделить достаточно времени своей семье и не могут заниматься хобби или спортом в будни. В итоге полностью удовлетворены своим нынешним балансом между работой и личной жизнью лишь четверть опрошенных.

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Среди жителей Челябинска две трети остаются выполнять работу по вечерам несколько раз в неделю. Как URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса «Зарплата.ру», четверть сотрудников остаются внеурочно ежедневно. «Согласно результатам исследования, по вечерам, после окончания основной смены, несколько раз в неделю остаются работать 72% опрошенных. Не остаются сверхурочно только 3% ответивших. 73% респондентов выполняют работу в выходные, а в отпуске трудятся 27%», — привела итоги своего исследования интернет-площадка «Зарплата.ру» Всего в опросе приняли участие 2300 сотрудников в возрасте от 18 до 55 лет, в том числе из Челябинской области. Основными причинами переработок россияне считают свою ответственную должность, нежелание откладывать задачи, в том числе и те, которыми должны заниматься коллеги, а также размытые границы рабочего режима. Отдохнуть вечером в будни успевает примерно половина респондентов. При этом около 60% заявили, что они не в состоянии уделить достаточно времени своей семье и не могут заниматься хобби или спортом в будни. В итоге полностью удовлетворены своим нынешним балансом между работой и личной жизнью лишь четверть опрошенных.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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