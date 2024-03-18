Две трети челябинцев остаются работать внеурочно по вечерам

19 марта 2024 в 11:03 Размер текста - 17 +

Довольны своим балансом между работой и личной жизнью только четверть россиян Фото: Александр Елизаров © URA.RU Среди жителей Челябинска две трети остаются выполнять работу по вечерам несколько раз в неделю. Как URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса «Зарплата.ру», четверть сотрудников остаются внеурочно ежедневно. «Согласно результатам исследования, по вечерам, после окончания основной смены, несколько раз в неделю остаются работать 72% опрошенных. Не остаются сверхурочно только 3% ответивших. 73% респондентов выполняют работу в выходные, а в отпуске трудятся 27%», — привела итоги своего исследования интернет-площадка «Зарплата.ру» Всего в опросе приняли участие 2300 сотрудников в возрасте от 18 до 55 лет, в том числе из Челябинской области. Основными причинами переработок россияне считают свою ответственную должность, нежелание откладывать задачи, в том числе и те, которыми должны заниматься коллеги, а также размытые границы рабочего режима. Отдохнуть вечером в будни успевает примерно половина респондентов. При этом около 60% заявили, что они не в состоянии уделить достаточно времени своей семье и не могут заниматься хобби или спортом в будни. В итоге полностью удовлетворены своим нынешним балансом между работой и личной жизнью лишь четверть опрошенных. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Среди жителей Челябинска две трети остаются выполнять работу по вечерам несколько раз в неделю. Как URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса «Зарплата.ру», четверть сотрудников остаются внеурочно ежедневно. «Согласно результатам исследования, по вечерам, после окончания основной смены, несколько раз в неделю остаются работать 72% опрошенных. Не остаются сверхурочно только 3% ответивших. 73% респондентов выполняют работу в выходные, а в отпуске трудятся 27%», — привела итоги своего исследования интернет-площадка «Зарплата.ру» Всего в опросе приняли участие 2300 сотрудников в возрасте от 18 до 55 лет, в том числе из Челябинской области. Основными причинами переработок россияне считают свою ответственную должность, нежелание откладывать задачи, в том числе и те, которыми должны заниматься коллеги, а также размытые границы рабочего режима. Отдохнуть вечером в будни успевает примерно половина респондентов. При этом около 60% заявили, что они не в состоянии уделить достаточно времени своей семье и не могут заниматься хобби или спортом в будни. В итоге полностью удовлетворены своим нынешним балансом между работой и личной жизнью лишь четверть опрошенных.