Путин выразил восхищение жителями Белгородской области

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Президент России Владимир Путин на пресс-конференции после окончания голосования на президентских выборах 2024. Москва, путин владимир
Обеспечение безопасности жителей приграничных территорий больше всего волнует президента в данный момент Фото:

Президент РФ Владимир Путин восхитился стойкостью жителей Белгородской области. Российский лидер 20 марта на встрече с доверенными лицами заявил, что сделает все, чтобы защитить их от новых атак.

«Прежде всего хочу выразить слова благодарности и восхищения жителями Белгородской области и других пограничных регионов. Хочу высказать слова благодарности за ваше мужество. И, конечно, мы сделаем все, чтобы людей поддержать», — заявил Владимир Путин в эфире официального telegram-канала Кремля. Президент пообещал предпринять все необходимые меры, чтобы защитить людей на приграничных территориях.

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Президент РФ Владимир Путин восхитился стойкостью жителей Белгородской области. Российский лидер 20 марта на встрече с доверенными лицами заявил, что сделает все, чтобы защитить их от новых атак. «Прежде всего хочу выразить слова благодарности и восхищения жителями Белгородской области и других пограничных регионов. Хочу высказать слова благодарности за ваше мужество. И, конечно, мы сделаем все, чтобы людей поддержать», — заявил Владимир Путин в эфире официального telegram-канала Кремля. Президент пообещал предпринять все необходимые меры, чтобы защитить людей на приграничных территориях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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