Путин выразил восхищение жителями Белгородской области

Президент РФ Владимир Путин восхитился стойкостью жителей Белгородской области. Российский лидер 20 марта на встрече с доверенными лицами заявил, что сделает все, чтобы защитить их от новых атак.
«Прежде всего хочу выразить слова благодарности и восхищения жителями Белгородской области и других пограничных регионов. Хочу высказать слова благодарности за ваше мужество. И, конечно, мы сделаем все, чтобы людей поддержать», — заявил Владимир Путин в эфире официального telegram-канала Кремля. Президент пообещал предпринять все необходимые меры, чтобы защитить людей на приграничных территориях.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.