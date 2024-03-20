Путин выразил восхищение жителями Белгородской области

20 марта 2024 в 15:13 Размер текста - 17 +

Обеспечение безопасности жителей приграничных территорий больше всего волнует президента в данный момент Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин восхитился стойкостью жителей Белгородской области. Российский лидер 20 марта на встрече с доверенными лицами заявил, что сделает все, чтобы защитить их от новых атак. «Прежде всего хочу выразить слова благодарности и восхищения жителями Белгородской области и других пограничных регионов. Хочу высказать слова благодарности за ваше мужество. И, конечно, мы сделаем все, чтобы людей поддержать», — заявил Владимир Путин в эфире официального telegram-канала Кремля. Президент пообещал предпринять все необходимые меры, чтобы защитить людей на приграничных территориях. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент РФ Владимир Путин восхитился стойкостью жителей Белгородской области. Российский лидер 20 марта на встрече с доверенными лицами заявил, что сделает все, чтобы защитить их от новых атак. «Прежде всего хочу выразить слова благодарности и восхищения жителями Белгородской области и других пограничных регионов. Хочу высказать слова благодарности за ваше мужество. И, конечно, мы сделаем все, чтобы людей поддержать», — заявил Владимир Путин в эфире официального telegram-канала Кремля. Президент пообещал предпринять все необходимые меры, чтобы защитить людей на приграничных территориях.