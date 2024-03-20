Пермский тревел-блогер рассказала, где выгоднее отдыхать весной

Пермский блогер Кетова: весной за границей можно отдохнуть за 50 тысяч рублей

20 марта 2024 в 20:48 Размер текста - 17 +

Блогер рекомендует посмотреть природу Киргизии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Весной пермяки могут отдохнуть в странах ближнего зарубежья за 50 тысяч рублей на человека. Речь идет о таких направлениях, как Армения, Узбекистан, Киргизия и республика Беларусь, рассказала тревел-блогер из Перми Алена Кетова в своем telegram-канале. «Одним из самых крутых месяцев для поездок я считаю май — много куда можно выехать недорого и чтобы вау-отдых получился. Я бы самостоятельно сгоняла в апреле—мае в Армению, Узбекистан, Киргизию, Белоруссию, а также в Сочи и Дагестан. По всем из этих направлений я бы, пожалуй, уложилась примерно в 50 тысяч на человека на неделю вместе с билетами из Москвы», — написала блогер. Она назвала примерные цены на самолет по каждому из направлений. Выгоднее всего оказалась республика Беларусь. Билеты из Москвы и обратно выйдут около 8 тысяч рублей на человека. Чуть дороже получится перелет до Сочи — 10 тысяч рублей в обе стороны. Затем идет Дагестан — 12 тысяч рублей также туда и обратно. В Киргизию, Армению и Узбекистан билеты из Москвы и обратно выйдут от 20-22 тысяч рублей на человека, отмечает блогер. Также девушка перечислила список достопримечательностей, которые рекомендует посетить. В Армении — это гора Арарат и древние монастыри. В Узбекистане пермячка рекомендует попробовать плов и посмотреть архитектуру Самарканда. В Киргизии девушка отмечает голубые озера, которые по красоте не сравнятся со швейцарскими. В Белоруссии советует посетить заповедники. В Сочи — отправиться в поход по горам, а в Дагестане посмотреть на заброшенные аулы и самый глубокий в Европе каньон. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Весной пермяки могут отдохнуть в странах ближнего зарубежья за 50 тысяч рублей на человека. Речь идет о таких направлениях, как Армения, Узбекистан, Киргизия и республика Беларусь, рассказала тревел-блогер из Перми Алена Кетова в своем telegram-канале. «Одним из самых крутых месяцев для поездок я считаю май — много куда можно выехать недорого и чтобы вау-отдых получился. Я бы самостоятельно сгоняла в апреле—мае в Армению, Узбекистан, Киргизию, Белоруссию, а также в Сочи и Дагестан. По всем из этих направлений я бы, пожалуй, уложилась примерно в 50 тысяч на человека на неделю вместе с билетами из Москвы», — написала блогер. Она назвала примерные цены на самолет по каждому из направлений. Выгоднее всего оказалась республика Беларусь. Билеты из Москвы и обратно выйдут около 8 тысяч рублей на человека. Чуть дороже получится перелет до Сочи — 10 тысяч рублей в обе стороны. Затем идет Дагестан — 12 тысяч рублей также туда и обратно. В Киргизию, Армению и Узбекистан билеты из Москвы и обратно выйдут от 20-22 тысяч рублей на человека, отмечает блогер. Также девушка перечислила список достопримечательностей, которые рекомендует посетить. В Армении — это гора Арарат и древние монастыри. В Узбекистане пермячка рекомендует попробовать плов и посмотреть архитектуру Самарканда. В Киргизии девушка отмечает голубые озера, которые по красоте не сравнятся со швейцарскими. В Белоруссии советует посетить заповедники. В Сочи — отправиться в поход по горам, а в Дагестане посмотреть на заброшенные аулы и самый глубокий в Европе каньон.