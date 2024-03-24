Эскалатор заглючил и ускорился при эвакуации в ТЦ «Лондон молл» в Петербурге

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VEER mall на этапе подготовки к техническому открытию. Екатеринбург , эскалатор
Единственно работающий эскалатор заглючил и ускорился Фото:

Эскалатор в ТЦ «Лондон молл» в Петербурге заключил и ускорился. Это произошло во время эвакуации людей из Торгового центра после сообщения о бомбе.

«В момент кто-то закричал, чтобы мы бежали к выходу срочно <…> Эвакуационные выходы были закрыты, эскалаторы выключены все, кроме последнего. И когда мы на нем ехали, он заглючил и поехал очень быстро — люди чуть не упали с него», — сообщает очевидица. Она также отметила, не было никакой сигнализации, и в громкоговорители ничего не говорили. Информацию об этом передает Газета.ru.

Также, по словам очевидицы, выезд с парковки занял около получаса. Чтобы быстрее можно было выехать с парковки, часть улицы закрыли ГАИ.

Неизвестный сообщил о том, что в здании ТЦ заложена бомба. Его уже задержали. Здание торгового центра осматривают взрывотехники.

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Эскалатор в ТЦ «Лондон молл» в Петербурге заключил и ускорился. Это произошло во время эвакуации людей из Торгового центра после сообщения о бомбе. «В момент кто-то закричал, чтобы мы бежали к выходу срочно <…> Эвакуационные выходы были закрыты, эскалаторы выключены все, кроме последнего. И когда мы на нем ехали, он заглючил и поехал очень быстро — люди чуть не упали с него», — сообщает очевидица. Она также отметила, не было никакой сигнализации, и в громкоговорители ничего не говорили. Информацию об этом передает Газета.ru. Также, по словам очевидицы, выезд с парковки занял около получаса. Чтобы быстрее можно было выехать с парковки, часть улицы закрыли ГАИ. Неизвестный сообщил о том, что в здании ТЦ заложена бомба. Его уже задержали. Здание торгового центра осматривают взрывотехники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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