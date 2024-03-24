Эскалатор заглючил и ускорился при эвакуации в ТЦ «Лондон молл» в Петербурге

24 марта 2024 в 20:40 Размер текста - 17 +

Единственно работающий эскалатор заглючил и ускорился Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Эскалатор в ТЦ «Лондон молл» в Петербурге заключил и ускорился. Это произошло во время эвакуации людей из Торгового центра после сообщения о бомбе. «В момент кто-то закричал, чтобы мы бежали к выходу срочно <…> Эвакуационные выходы были закрыты, эскалаторы выключены все, кроме последнего. И когда мы на нем ехали, он заглючил и поехал очень быстро — люди чуть не упали с него», — сообщает очевидица. Она также отметила, не было никакой сигнализации, и в громкоговорители ничего не говорили. Информацию об этом передает Газета.ru . Также, по словам очевидицы, выезд с парковки занял около получаса. Чтобы быстрее можно было выехать с парковки, часть улицы закрыли ГАИ. Неизвестный сообщил о том, что в здании ТЦ заложена бомба. Его уже задержали. Здание торгового центра осматривают взрывотехники. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Эскалатор в ТЦ «Лондон молл» в Петербурге заключил и ускорился. Это произошло во время эвакуации людей из Торгового центра после сообщения о бомбе. «В момент кто-то закричал, чтобы мы бежали к выходу срочно <…> Эвакуационные выходы были закрыты, эскалаторы выключены все, кроме последнего. И когда мы на нем ехали, он заглючил и поехал очень быстро — люди чуть не упали с него», — сообщает очевидица. Она также отметила, не было никакой сигнализации, и в громкоговорители ничего не говорили. Информацию об этом передает Газета.ru. Также, по словам очевидицы, выезд с парковки занял около получаса. Чтобы быстрее можно было выехать с парковки, часть улицы закрыли ГАИ. Неизвестный сообщил о том, что в здании ТЦ заложена бомба. Его уже задержали. Здание торгового центра осматривают взрывотехники.