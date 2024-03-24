Эскалатор заглючил и ускорился при эвакуации в ТЦ «Лондон молл» в Петербурге

Эскалатор в ТЦ «Лондон молл» в Петербурге заключил и ускорился. Это произошло во время эвакуации людей из Торгового центра после сообщения о бомбе.
«В момент кто-то закричал, чтобы мы бежали к выходу срочно <…> Эвакуационные выходы были закрыты, эскалаторы выключены все, кроме последнего. И когда мы на нем ехали, он заглючил и поехал очень быстро — люди чуть не упали с него», — сообщает очевидица. Она также отметила, не было никакой сигнализации, и в громкоговорители ничего не говорили. Информацию об этом передает
Также, по словам очевидицы, выезд с парковки занял около получаса. Чтобы быстрее можно было выехать с парковки, часть улицы закрыли ГАИ.
Неизвестный сообщил о том, что в здании ТЦ заложена бомба. Его уже задержали. Здание торгового центра осматривают взрывотехники.
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