Гладков поделился историей собственного спасения от обстрела ВСУ

Гладков: помню все обстрелы, как заставили ползти под минометным обстрелом
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Гладков сообщил, что попадал под минометный обстрел
Гладков сообщил, что попадал под минометный обстрел Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о пережитых обстрелах ВСУ и своем опыте спасения во время одной из атак в Шебекинском городском округе. Глава региона поделился воспоминаниями о наиболее опасных ситуациях, с которыми ему пришлось столкнуться, и отметил, что подобные события невозможно забыть.

«Мне кажется, я помню каждую поездку. Помню все обстрелы, особенно один из первых — когда нас с Владимиром Николаевичем Ждановым (главой администрации Шебекинского городского округа — прим. URA.RU) майор полиции, кажется, обругал крепкими словами, заставил лечь на землю и ползти под минометным обстрелом», — заявил Гладков. Его слова передает ТАСС. 

Глава региона также отметил, что оказаться под обстрелом — крайне тяжелое испытание для любого человека. По его словам, в такие моменты люди начинают искать способы справиться со стрессом через творчество. «Я теперь понимаю, почему во время Великой Отечественной войны писали пьесы, книги, картины, слушали музыку», — заявил Гладков.

Глава региона обратил внимание на то, что в Белгородской области в условиях постоянной угрозы увеличилось количество стихотворений, картин и других проявлений творческой активности. Он пояснил, что мозг человека таким образом защищается от негативных переживаний и вынужденной тревоги.

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о пережитых обстрелах ВСУ и своем опыте спасения во время одной из атак в Шебекинском городском округе. Глава региона поделился воспоминаниями о наиболее опасных ситуациях, с которыми ему пришлось столкнуться, и отметил, что подобные события невозможно забыть. «Мне кажется, я помню каждую поездку. Помню все обстрелы, особенно один из первых — когда нас с Владимиром Николаевичем Ждановым (главой администрации Шебекинского городского округа — прим. URA.RU) майор полиции, кажется, обругал крепкими словами, заставил лечь на землю и ползти под минометным обстрелом», — заявил Гладков. Его слова передает ТАСС.  Глава региона также отметил, что оказаться под обстрелом — крайне тяжелое испытание для любого человека. По его словам, в такие моменты люди начинают искать способы справиться со стрессом через творчество. «Я теперь понимаю, почему во время Великой Отечественной войны писали пьесы, книги, картины, слушали музыку», — заявил Гладков. Глава региона обратил внимание на то, что в Белгородской области в условиях постоянной угрозы увеличилось количество стихотворений, картин и других проявлений творческой активности. Он пояснил, что мозг человека таким образом защищается от негативных переживаний и вынужденной тревоги.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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