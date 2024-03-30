Зарубежные дипломаты запустили шары в память о жертвах теракта в «Крокусе»

В Москве диппредставители международных организаций запустили в небо шары в рамках акции в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел России, члены которого также приняли участие в акции.
«Представители дипмиссий, международных организаций, МИД России запустили в небо шары в рамках символической акции в память о жертвах теракта», — говорится в сообщении дипломатического ведомства. Пост публикован в telegram-канале российского МИДа.
Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта и унес жизни 144 человек, передает RT. В субботу 30 марта возле здания концертной площадки проходит панихида, а также состоится концерт в память о жертвах трагедии, пишет телеканал 360.
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