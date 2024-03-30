Общество Зарубежные дипломаты запустили шары в память о жертвах теракта в «Крокусе» 30 марта 2024 в 16:32 Размер текста - 17 + Дипломаты из международных организаций запустили шары возле здания «Крокуса» Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» В Москве диппредставители международных организаций запустили в небо шары в рамках акции в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел России, члены которого также приняли участие в акции. «Представители дипмиссий, международных организаций, МИД России запустили в небо шары в рамках символической акции в память о жертвах теракта», — говорится в сообщении дипломатического ведомства. Пост публикован в telegram-канале российского МИДа. Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта и унес жизни 144 человек, передает RT. В субботу 30 марта возле здания концертной площадки проходит панихида, а также состоится концерт в память о жертвах трагедии, пишет телеканал 360. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Москве диппредставители международных организаций запустили в небо шары в рамках акции в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел России, члены которого также приняли участие в акции. «Представители дипмиссий, международных организаций, МИД России запустили в небо шары в рамках символической акции в память о жертвах теракта», — говорится в сообщении дипломатического ведомства. Пост публикован в telegram-канале российского МИДа. Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта и унес жизни 144 человек, передает RT. В субботу 30 марта возле здания концертной площадки проходит панихида, а также состоится концерт в память о жертвах трагедии, пишет телеканал 360. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям