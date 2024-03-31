Кличко заявил, что не пойдет на уступки России в обмен на мир

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Виталий Кличко заявил, что Украина нуждается в помощи Фото:
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Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что он против заморозки украинского конфликта и уступок территорий. Вместо этого он обратился к западным странам с просьбой о предоставлении большего количества систем ПВО и зенитных ракет.

«Это неверная позиция (идея заморозки конфликта — прим. URA.RU), вместо этого мы нуждаемся в большей поддержке. Мы не отдадим никаких территорий России», — заявил Кличко, его слова приводит немецкая газета Bild. Он отметил, что Украина нуждается в зенитных ракетах и системах ПВО.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ не хватает оружия и средств ПВО, передает «Национальная служба новостей». Советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк заявил о стагнации ВСУ по всей линии фронта, сообщает деловое издание «Взгляд». По его словам, у украинской армии существенная нехватка вооружений для ведения боевых действий.

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Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что он против заморозки украинского конфликта и уступок территорий. Вместо этого он обратился к западным странам с просьбой о предоставлении большего количества систем ПВО и зенитных ракет. «Это неверная позиция (идея заморозки конфликта — прим. URA.RU), вместо этого мы нуждаемся в большей поддержке. Мы не отдадим никаких территорий России», — заявил Кличко, его слова приводит немецкая газета Bild. Он отметил, что Украина нуждается в зенитных ракетах и системах ПВО. Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ не хватает оружия и средств ПВО, передает «Национальная служба новостей». Советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк заявил о стагнации ВСУ по всей линии фронта, сообщает деловое издание «Взгляд». По его словам, у украинской армии существенная нехватка вооружений для ведения боевых действий.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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