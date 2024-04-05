В Кремле не знают о договоренностях Армении с Европой и США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ничего не известно о повестке встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна, госсекретаря США Энтони Блинкена и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. По его словам, необходимо дождаться заявлений от армянской стороны. Об этом он заявил в ходе конференц-колла, отвечая на вопрос URA.RU.
«Пока мы не знаем полную повестку дня этой встречи, хотя есть определенные сообщения на этот счет. Давайте дождемся заявлений из армянской стороны. О том, что они имеют в виду, обсуждать тему трансатлантической интеграции мы не видели и не слышали, пока исходим из этого», — сказал Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU.
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