На пермском стратегическом заводе пустуют десятки рабочих мест

Соликамский магниевый завод объявил массовый набор сотрудников

Предприятие расширяет штат сотрудников (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Пермское ОАО «Соликамский магниевый завод» объявило о расширении штата. Стратегическое предприятие ищет десятки новых сотрудников.

«Соликамский магниевый завод приглашает на работу. Более 50 вакансий в различных сферах. Условия работы — трудовой договор в соответствии с Трудовым кодексом РФ, социальный пакет, полная занятость, рабочее место находится в Соликамске. Уровень зарплаты обговаривается при собеседовании», — сообщается в группе предприятия в соцсети «ВКонтакте».

Заводу требуется инженер-технолог, лаборант химического анализа, газоспасатель, котельщик, начальник отдела инвестиционных проектов и другие специалисты. В отделе кадров предприятия добавляют, что список вакансий регулярно обновляется в связи с расширением производства.

Соликамский магниевый завод является стратегическим российским предприятием. Производит редкоземельные металлы, среди которых губчатый титан, оксид и хлорид ниобия и тантала, и другая продукция. Завод входит в состав Госкорпорации «Росатом».