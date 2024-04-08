На пермском стратегическом заводе пустуют десятки рабочих мест

Пермское ОАО «Соликамский магниевый завод» объявило о расширении штата. Стратегическое предприятие ищет десятки новых сотрудников.
«Соликамский магниевый завод приглашает на работу. Более 50 вакансий в различных сферах. Условия работы — трудовой договор в соответствии с Трудовым кодексом РФ, социальный пакет, полная занятость, рабочее место находится в Соликамске. Уровень зарплаты обговаривается при собеседовании», — сообщается в группе предприятия в соцсети «ВКонтакте».
Заводу требуется инженер-технолог, лаборант химического анализа, газоспасатель, котельщик, начальник отдела инвестиционных проектов и другие специалисты. В отделе кадров предприятия добавляют, что список вакансий регулярно обновляется в связи с расширением производства.
Соликамский магниевый завод является стратегическим российским предприятием. Производит редкоземельные металлы, среди которых губчатый титан, оксид и хлорид ниобия и тантала, и другая продукция. Завод входит в состав Госкорпорации «Росатом».
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Пермское ОАО «Соликамский магниевый завод» объявило о расширении штата. Стратегическое предприятие ищет десятки новых сотрудников. «Соликамский магниевый завод приглашает на работу. Более 50 вакансий в различных сферах. Условия работы — трудовой договор в соответствии с Трудовым кодексом РФ, социальный пакет, полная занятость, рабочее место находится в Соликамске. Уровень зарплаты обговаривается при собеседовании», — сообщается в группе предприятия в соцсети «ВКонтакте». Заводу требуется инженер-технолог, лаборант химического анализа, газоспасатель, котельщик, начальник отдела инвестиционных проектов и другие специалисты. В отделе кадров предприятия добавляют, что список вакансий регулярно обновляется в связи с расширением производства. Соликамский магниевый завод является стратегическим российским предприятием. Производит редкоземельные металлы, среди которых губчатый титан, оксид и хлорид ниобия и тантала, и другая продукция. Завод входит в состав Госкорпорации «Росатом».