На пермском стратегическом заводе пустуют десятки рабочих мест

Соликамский магниевый завод объявил массовый набор сотрудников
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Михаил Мишустин во время посещения завода "Ларта Гласс". Рязань, инженер, завод, специалист, рабочий, цех, производство
Предприятие расширяет штат сотрудников (архивное фото) Фото:

Пермское ОАО «Соликамский магниевый завод» объявило о расширении штата. Стратегическое предприятие ищет десятки новых сотрудников.

«Соликамский магниевый завод приглашает на работу. Более 50 вакансий в различных сферах. Условия работы — трудовой договор в соответствии с Трудовым кодексом РФ, социальный пакет, полная занятость, рабочее место находится в Соликамске. Уровень зарплаты обговаривается при собеседовании», — сообщается в группе предприятия в соцсети «ВКонтакте».

Заводу требуется инженер-технолог, лаборант химического анализа, газоспасатель, котельщик, начальник отдела инвестиционных проектов и другие специалисты. В отделе кадров предприятия добавляют, что список вакансий регулярно обновляется в связи с расширением производства.

Соликамский магниевый завод является стратегическим российским предприятием. Производит редкоземельные металлы, среди которых губчатый титан, оксид и хлорид ниобия и тантала, и другая продукция. Завод входит в состав Госкорпорации «Росатом».

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Пермское ОАО «Соликамский магниевый завод» объявило о расширении штата. Стратегическое предприятие ищет десятки новых сотрудников. «Соликамский магниевый завод приглашает на работу. Более 50 вакансий в различных сферах. Условия работы — трудовой договор в соответствии с Трудовым кодексом РФ, социальный пакет, полная занятость, рабочее место находится в Соликамске. Уровень зарплаты обговаривается при собеседовании», — сообщается в группе предприятия в соцсети «ВКонтакте». Заводу требуется инженер-технолог, лаборант химического анализа, газоспасатель, котельщик, начальник отдела инвестиционных проектов и другие специалисты. В отделе кадров предприятия добавляют, что список вакансий регулярно обновляется в связи с расширением производства. Соликамский магниевый завод является стратегическим российским предприятием. Производит редкоземельные металлы, среди которых губчатый титан, оксид и хлорид ниобия и тантала, и другая продукция. Завод входит в состав Госкорпорации «Росатом».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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