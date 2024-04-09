Работы эпохи Возрождения впервые покинули Эрмитаж — ради публики в Екатеринбурге. Фото

В Екатеринбурге открылась выставка работ Альбрехта Дюрера

09 апреля 2024 в 16:16 Размер текста - 17 +

Выставка будет работать до 23 июня Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбург привезли уникальные вещи из собрания Государственного Эрмитажа — это гравюры гения эпохи Возрождения Альбрехта Дюрера, которые впервые покинули стены знаменитого питерского музея. А некоторые из работ XV—XVI веков и вовсе никогда в Эрмитаже не выставлялись, передает корреспондент URA.RU. «Екатеринбург — особый спутник, вместе с которым мы всегда изобретаем что-то новое, поэтому и структура выставки будет особенной. Каждый посетит ее два раза: через несколько месяцев первая часть работ уйдет в хранилище, а их место займет следующая порция», — заявил гендиректор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский. Сделано это будет для того, чтобы сохранить графику, которая очень чувствительна к свету. Выставка состоит из пяти разделов. Первый — «Начало. Учителя и истоки» — расскажет о мастерах, ставших для Дюрера учителями и ориентирами. Второй раздел посвящен наиболее востребованным графическим циклам художника — «Жизнь Марии», «Страсти Христовы» и «Апокалипсис». Место выделили для «Новой иконографии» — в этом разделе будут работы на религиозные, аллегорические и светские темы. Отдельное внимание гравюре «Носорог», которой посвятили целый раздел. Сделано это неслучайно — нарисованный Дюрером живой носорог, которого он никогда не видел, был до середины XVIII века образцом для изображения животного в художественной сфере и научной литературе. В финале зрители увидят работы учеников и поклонников художника. В раздел «Под знаком Дюрера» войдут витражи, деревянные рельефы и камеи, выполненные по произведениям Дюрера. Уникальность выставки подчеркивают и некоторые вещи, которые никогда даже не выставлялись в питерском Эрмитаже. «Без контекста представлять особого смысла не было, а здесь он появился. Вот, например, эту вещь [деревянную резьбу „Геркулес на распутье“ Иоганна Георга Фишера] на нашей выставке в Николаевском зале в Эрмитаже не было», — объяснила хранитель коллекции немецкой гравюры XV—XVIII веков Светлана Мурашкина. Как подчеркивает Пиотровский, на Урал привезли реплику одной из самых удачных и посещаемых эрмитажных выставок. «Я помню последний день перед ее закрытием — в зале была толпа, пристально рассматривавшая гравюры при помощи лупы», — вспомнил Пиотровский. Выставку «Альбрехт Дюрер — гений Северного Возрождения» можно посетить в «Эрмитаж-Урал». Первая часть будет доступна с 10 апреля по 23 июня, после произойдет ротация. Вторую часть уральцы увидят уже с 26 июня по 15 сентября. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбург привезли уникальные вещи из собрания Государственного Эрмитажа — это гравюры гения эпохи Возрождения Альбрехта Дюрера, которые впервые покинули стены знаменитого питерского музея. А некоторые из работ XV—XVI веков и вовсе никогда в Эрмитаже не выставлялись, передает корреспондент URA.RU. «Екатеринбург — особый спутник, вместе с которым мы всегда изобретаем что-то новое, поэтому и структура выставки будет особенной. Каждый посетит ее два раза: через несколько месяцев первая часть работ уйдет в хранилище, а их место займет следующая порция», — заявил гендиректор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский. Сделано это будет для того, чтобы сохранить графику, которая очень чувствительна к свету. Выставка состоит из пяти разделов. Первый — «Начало. Учителя и истоки» — расскажет о мастерах, ставших для Дюрера учителями и ориентирами. Второй раздел посвящен наиболее востребованным графическим циклам художника — «Жизнь Марии», «Страсти Христовы» и «Апокалипсис». Место выделили для «Новой иконографии» — в этом разделе будут работы на религиозные, аллегорические и светские темы. Отдельное внимание гравюре «Носорог», которой посвятили целый раздел. Сделано это неслучайно — нарисованный Дюрером живой носорог, которого он никогда не видел, был до середины XVIII века образцом для изображения животного в художественной сфере и научной литературе. В финале зрители увидят работы учеников и поклонников художника. В раздел «Под знаком Дюрера» войдут витражи, деревянные рельефы и камеи, выполненные по произведениям Дюрера. Уникальность выставки подчеркивают и некоторые вещи, которые никогда даже не выставлялись в питерском Эрмитаже. «Без контекста представлять особого смысла не было, а здесь он появился. Вот, например, эту вещь [деревянную резьбу „Геркулес на распутье“ Иоганна Георга Фишера] на нашей выставке в Николаевском зале в Эрмитаже не было», — объяснила хранитель коллекции немецкой гравюры XV—XVIII веков Светлана Мурашкина. Как подчеркивает Пиотровский, на Урал привезли реплику одной из самых удачных и посещаемых эрмитажных выставок. «Я помню последний день перед ее закрытием — в зале была толпа, пристально рассматривавшая гравюры при помощи лупы», — вспомнил Пиотровский. Выставку «Альбрехт Дюрер — гений Северного Возрождения» можно посетить в «Эрмитаж-Урал». Первая часть будет доступна с 10 апреля по 23 июня, после произойдет ротация. Вторую часть уральцы увидят уже с 26 июня по 15 сентября.