МВД расследует инцидент с избиением ребенка в свердловской школе

09 апреля 2024 в 19:12 Размер текста - 17 +

Полиция выясняет все детали инцидента Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Полиция начала проверку по факту инцидента в школе №2 города Березовского Свердловской области, где школьник жестоко избил первоклассника. Подробности происшествия, которое произошло 19 марта, стали известны широкой общественности благодаря материалу, опубликованному на сайте URA.RU. «Сообщение зарегистрировано. Сейчас ведется разбирательство для выяснения всех обстоятельств случившегося и определения степени ответственности участников происшествия. Процессуальная оценка действий будет дана после проверки», — сообщили в территориальном ОВД «Березовский». Жительница Березовского Светлана обратилась в редакцию агентства после того, как ее семилетний сын пришел домой в крови и ссадинах. Женщина, поговорив с сыном, выяснила, что одноклассник уже несколько месяцев терроризирует его. Свердловчанка обратилась к директору учебного заведения, чтобы разрешить конфликтную ситуацию, но никакой реакции от руководителя школы не последовало. Позже мама обидчика связалась со Светланой и попросила у нее прощения за агрессивное поведение сына. Женщина обещала переговорить с сыном. Мама избитого мальчика надеялась, что инцидент будет исчерпан. Но уже спустя несколько дней он сообщил матери том, что одноклассник пригрозил ему «пробить печень». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Полиция начала проверку по факту инцидента в школе №2 города Березовского Свердловской области, где школьник жестоко избил первоклассника. Подробности происшествия, которое произошло 19 марта, стали известны широкой общественности благодаря материалу, опубликованному на сайте URA.RU. «Сообщение зарегистрировано. Сейчас ведется разбирательство для выяснения всех обстоятельств случившегося и определения степени ответственности участников происшествия. Процессуальная оценка действий будет дана после проверки», — сообщили в территориальном ОВД «Березовский». Жительница Березовского Светлана обратилась в редакцию агентства после того, как ее семилетний сын пришел домой в крови и ссадинах. Женщина, поговорив с сыном, выяснила, что одноклассник уже несколько месяцев терроризирует его. Свердловчанка обратилась к директору учебного заведения, чтобы разрешить конфликтную ситуацию, но никакой реакции от руководителя школы не последовало. Позже мама обидчика связалась со Светланой и попросила у нее прощения за агрессивное поведение сына. Женщина обещала переговорить с сыном. Мама избитого мальчика надеялась, что инцидент будет исчерпан. Но уже спустя несколько дней он сообщил матери том, что одноклассник пригрозил ему «пробить печень».