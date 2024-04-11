Армия и оружие Небензя объяснил, зачем Россия наносит удары по ТЭК Украины Небензя: атаки РФ по ТЭК Украины — ответная мера на удары Киева 11 апреля 2024 в 22:20 Размер текста - 17 + Василий Небензя назвал удары РФ по ТЭК Украины ответной мерой Фото: Пресс-служба Соведа Федерации новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Удары России по топливно-энергетическому комплексу (ТЭК) Украины являются ответной мерой. Это реакция на действия Киева, направленные на нанесение ущерба российским объектам газовой отрасли. Об этом заявил постпред РФ при организации Василий Небензя. «Удары России по ТЭК Украины — это ответ на попытки Киева нанести ущерб объектам газовой отрасли РФ», — заявил Небензя на заседании Совета Безопасности. Трансляция выступления шла на телеканале «Россия-24». Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ВС РФ провели массированные удары по энергетическим объектам Украины. По словам ведомства, все цели были выполнены. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Удары России по топливно-энергетическому комплексу (ТЭК) Украины являются ответной мерой. Это реакция на действия Киева, направленные на нанесение ущерба российским объектам газовой отрасли. Об этом заявил постпред РФ при организации Василий Небензя. «Удары России по ТЭК Украины — это ответ на попытки Киева нанести ущерб объектам газовой отрасли РФ», — заявил Небензя на заседании Совета Безопасности. Трансляция выступления шла на телеканале «Россия-24». Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ВС РФ провели массированные удары по энергетическим объектам Украины. По словам ведомства, все цели были выполнены. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям