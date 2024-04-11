Небензя объяснил, зачем Россия наносит удары по ТЭК Украины

Небензя: атаки РФ по ТЭК Украины — ответная мера на удары Киева
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Небензя, Антониу Гутерриш. stock , Небензя Василий,  stock
Василий Небензя назвал удары РФ по ТЭК Украины ответной мерой Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Удары России по топливно-энергетическому комплексу (ТЭК) Украины являются ответной мерой. Это реакция на действия Киева, направленные на нанесение ущерба российским объектам газовой отрасли. Об этом заявил постпред РФ при организации Василий Небензя.

«Удары России по ТЭК Украины — это ответ на попытки Киева нанести ущерб объектам газовой отрасли РФ», — заявил Небензя на заседании Совета Безопасности. Трансляция выступления шла на телеканале «Россия-24».

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ВС РФ провели массированные удары по энергетическим объектам Украины. По словам ведомства, все цели были выполнены.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Удары России по топливно-энергетическому комплексу (ТЭК) Украины являются ответной мерой. Это реакция на действия Киева, направленные на нанесение ущерба российским объектам газовой отрасли. Об этом заявил постпред РФ при организации Василий Небензя. «Удары России по ТЭК Украины — это ответ на попытки Киева нанести ущерб объектам газовой отрасли РФ», — заявил Небензя на заседании Совета Безопасности. Трансляция выступления шла на телеканале «Россия-24». Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ВС РФ провели массированные удары по энергетическим объектам Украины. По словам ведомства, все цели были выполнены.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...