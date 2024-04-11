Небензя объяснил, зачем Россия наносит удары по ТЭК Украины

Удары России по топливно-энергетическому комплексу (ТЭК) Украины являются ответной мерой. Это реакция на действия Киева, направленные на нанесение ущерба российским объектам газовой отрасли. Об этом заявил постпред РФ при организации Василий Небензя.
«Удары России по ТЭК Украины — это ответ на попытки Киева нанести ущерб объектам газовой отрасли РФ», — заявил Небензя на заседании Совета Безопасности. Трансляция выступления шла на телеканале «Россия-24».
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ВС РФ провели массированные удары по энергетическим объектам Украины. По словам ведомства, все цели были выполнены.
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