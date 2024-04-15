В США объяснили, почему Байден не высказался об ударе Ирана по Израилю

Politico: Байден не выступил с заявлением, чтобы не провоцировать Иран
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Визит Джо Байдена на Украину. stock, Джо Байден,  stock
Джо Байден побоялся спровоцировать Иран Фото:
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Военный конфликт между Ираном и Израилем

Президент США Джо Байден принял решение вести себя сдержанно и не выступать с обращением после атаки Ирана на Израиль, опасаясь, что его это может спровоцировать Тегеран и усилить конфликт. Об этом сообщает Politico.

«Крупное президентское мероприятие… скорее всего приведет к эскалации напряженности и может спровоцировать Тегеран», — говорится в материале. Авторы статьи подчеркивают, что 14 апреля в Белом доме рассматривалась возможность обращения Байдена к нации, однако было решено этого не делать.

В ходе внутренних обсуждений в Белом доме было высказано предположение, что активное участие американского лидера могло бы усилить напряженность в отношениях с Ираном. Это решение Байдена является частью более широкой стратегии сдерживания и поиска путей деэскалации на Ближнем Востоке.

Иран атаковал Израиль сотнями ракет и беспилотников в ночь на 14 апреля. Поводом стал удар Израиля по иранскому консульству в Сирии в начале апреля. Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило, что масштабная атака дронов и баллистических ракет, направленная в сторону Израиля из Ирана и Йемена, была отражена, передает RT.

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Президент США Джо Байден принял решение вести себя сдержанно и не выступать с обращением после атаки Ирана на Израиль, опасаясь, что его это может спровоцировать Тегеран и усилить конфликт. Об этом сообщает Politico. «Крупное президентское мероприятие… скорее всего приведет к эскалации напряженности и может спровоцировать Тегеран», — говорится в материале. Авторы статьи подчеркивают, что 14 апреля в Белом доме рассматривалась возможность обращения Байдена к нации, однако было решено этого не делать. В ходе внутренних обсуждений в Белом доме было высказано предположение, что активное участие американского лидера могло бы усилить напряженность в отношениях с Ираном. Это решение Байдена является частью более широкой стратегии сдерживания и поиска путей деэскалации на Ближнем Востоке. Иран атаковал Израиль сотнями ракет и беспилотников в ночь на 14 апреля. Поводом стал удар Израиля по иранскому консульству в Сирии в начале апреля. Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило, что масштабная атака дронов и баллистических ракет, направленная в сторону Израиля из Ирана и Йемена, была отражена, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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