Люксовая взятка: топ-менеджер Курской АЭС попался на дорогом подарке

Бывший замначальника цеха Курской АЭС арестован за взятку в виде Porsche Macan
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Топ-менеджеру вменяют получение взятки в особо крупном размере
Топ-менеджеру вменяют получение взятки в особо крупном размере Фото:

В Курской области арестован бывший заместитель начальника цеха Курской атомной электростанции Евгений Широких за взятку автомобилем Porsche Macan. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона.

«Экс-замначальника цеха Курской АЭС Евгений Широких арестован по делу о взятке», — передает сообщение пресс-службы суда ТАСС. Топ-менеджеру вменяют получение взятки в особо крупном размере. В 2020 году Широких получил в качестве незаконного вознаграждения автомобиль премиум-класса Porsche Macan.

В отношении бывшего топ-менеджера возбуждено уголовное дело. Евгений Широких был задержан и по решению суда арестован.

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В Курской области арестован бывший заместитель начальника цеха Курской атомной электростанции Евгений Широких за взятку автомобилем Porsche Macan. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона. «Экс-замначальника цеха Курской АЭС Евгений Широких арестован по делу о взятке», — передает сообщение пресс-службы суда ТАСС. Топ-менеджеру вменяют получение взятки в особо крупном размере. В 2020 году Широких получил в качестве незаконного вознаграждения автомобиль премиум-класса Porsche Macan. В отношении бывшего топ-менеджера возбуждено уголовное дело. Евгений Широких был задержан и по решению суда арестован.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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