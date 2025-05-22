Люксовая взятка: топ-менеджер Курской АЭС попался на дорогом подарке

В Курской области арестован бывший заместитель начальника цеха Курской атомной электростанции Евгений Широких за взятку автомобилем Porsche Macan. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона.
«Экс-замначальника цеха Курской АЭС Евгений Широких арестован по делу о взятке», — передает сообщение пресс-службы суда ТАСС. Топ-менеджеру вменяют получение взятки в особо крупном размере. В 2020 году Широких получил в качестве незаконного вознаграждения автомобиль премиум-класса Porsche Macan.
В отношении бывшего топ-менеджера возбуждено уголовное дело. Евгений Широких был задержан и по решению суда арестован.
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