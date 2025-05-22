В Армении поставили точку по поводу слухов о выходе страны из ЕАЭС

Министр экономики Армении: Ереван не намерен выходить из ЕАЭС
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Армения не намерена выходить из ЕАЭС, уточил министр экономики страны
Армения не намерена выходить из ЕАЭС, уточил министр экономики страны Фото:

Власти Армении не рассматривают вопрос выхода страны из Евразийского экономического союза (ЕАЭС), несмотря на активизацию сотрудничества с Евросоюзом. Об этом заявил министр экономики Армении Геворг Папоян.

«У нас нет такого вопроса — выхода из ЕАЭС. Армения продолжает сотрудничество в рамках союза, при этом развивая партнерство с ЕС», — подчеркнул Папоян, комментируя появившиеся слухи о возможной смене внешнеэкономического курса Еревана. Его слова передает Vesti.az.

Ранее Армения заморозила участие в ОДКБ на фоне разногласий с организацией и активизировала процесс интеграции с Евросоюзом. Эти шаги со стороны Еревана вызвали обсуждения о возможной смене внешнеполитического курса страны и предположения о пересмотре отношений с Россией.

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Власти Армении не рассматривают вопрос выхода страны из Евразийского экономического союза (ЕАЭС), несмотря на активизацию сотрудничества с Евросоюзом. Об этом заявил министр экономики Армении Геворг Папоян. «У нас нет такого вопроса — выхода из ЕАЭС. Армения продолжает сотрудничество в рамках союза, при этом развивая партнерство с ЕС», — подчеркнул Папоян, комментируя появившиеся слухи о возможной смене внешнеэкономического курса Еревана. Его слова передает Vesti.az. Ранее Армения заморозила участие в ОДКБ на фоне разногласий с организацией и активизировала процесс интеграции с Евросоюзом. Эти шаги со стороны Еревана вызвали обсуждения о возможной смене внешнеполитического курса страны и предположения о пересмотре отношений с Россией.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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