14 апреля 2024
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В Перми стал дороже проезд в общественном транспорте

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексею Текслеру представили новые автобусы. Челябинск , автобус, оплата проезда, автотранспорт, пластиковая карта, новый микрорайон, городской автобус, валидатор
Повышение стоимости проезда анонсировали еще в 2023 году Фото:

Утром 15 апреля пермяки в автобусах и трамваях заметили, что с их карт списывается не 35, а 37 рублей. Увеличение стоимости проезда городские власти анонсировали еще в конце октября 2023 года.

«Стоимость разовой поездки составит 37 рублей. Это произойдет не раньше 15 апреля 2024 года, поскольку тариф на проезд может быть пересмотрен не чаще одного раза в год», — говорилось в сообщении мэрии.

С сегодняшнего дня также выросли цены на проездные билеты. Безлимитный тариф на месяц теперь стоит 1887 рублей. Льготникам также придется платить больше.

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Утром 15 апреля пермяки в автобусах и трамваях заметили, что с их карт списывается не 35, а 37 рублей. Увеличение стоимости проезда городские власти анонсировали еще в конце октября 2023 года. «Стоимость разовой поездки составит 37 рублей. Это произойдет не раньше 15 апреля 2024 года, поскольку тариф на проезд может быть пересмотрен не чаще одного раза в год», — говорилось в сообщении мэрии. С сегодняшнего дня также выросли цены на проездные билеты. Безлимитный тариф на месяц теперь стоит 1887 рублей. Льготникам также придется платить больше.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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