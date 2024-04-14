В Перми стал дороже проезд в общественном транспорте

Повышение стоимости проезда анонсировали еще в 2023 году
Утром 15 апреля пермяки в автобусах и трамваях заметили, что с их карт списывается не 35, а 37 рублей. Увеличение стоимости проезда городские власти анонсировали еще в конце октября 2023 года.
«Стоимость разовой поездки составит 37 рублей. Это произойдет не раньше 15 апреля 2024 года, поскольку тариф на проезд может быть пересмотрен не чаще одного раза в год», — говорилось в сообщении мэрии.
С сегодняшнего дня также выросли цены на проездные билеты. Безлимитный тариф на месяц теперь стоит 1887 рублей. Льготникам также придется платить больше.
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