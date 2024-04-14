В Перми стал дороже проезд в общественном транспорте

15 апреля 2024 в 09:45 Размер текста - 17 +

Повышение стоимости проезда анонсировали еще в 2023 году Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Утром 15 апреля пермяки в автобусах и трамваях заметили, что с их карт списывается не 35, а 37 рублей. Увеличение стоимости проезда городские власти анонсировали еще в конце октября 2023 года. «Стоимость разовой поездки составит 37 рублей. Это произойдет не раньше 15 апреля 2024 года, поскольку тариф на проезд может быть пересмотрен не чаще одного раза в год», — говорилось в сообщении мэрии. С сегодняшнего дня также выросли цены на проездные билеты. Безлимитный тариф на месяц теперь стоит 1887 рублей. Льготникам также придется платить больше. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Утром 15 апреля пермяки в автобусах и трамваях заметили, что с их карт списывается не 35, а 37 рублей. Увеличение стоимости проезда городские власти анонсировали еще в конце октября 2023 года. «Стоимость разовой поездки составит 37 рублей. Это произойдет не раньше 15 апреля 2024 года, поскольку тариф на проезд может быть пересмотрен не чаще одного раза в год», — говорилось в сообщении мэрии. С сегодняшнего дня также выросли цены на проездные билеты. Безлимитный тариф на месяц теперь стоит 1887 рублей. Льготникам также придется платить больше.