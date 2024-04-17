Нидерланды призвали ЕС ускорить процесс решения о передаче активов РФ Украине

17 апреля 2024 в 16:32 Размер текста - 17 +

В Нидерландах заявили, что ситуация на Украине беспокоит власти страны Фото: Георгий Бергал © URA.RU Нидерланды призвали как можно быстрее принять решение по передаче доходов от российских активов Украине. На данный момент Евросоюз изучает по этому поводу юридические и финансовые аспекты. Об этом сообщили в Минфине страны. «Мы призываем к быстрому принятию этого предложения в ЕС, чтобы как можно скорее предоставить средства Украине», — передает РБК информацию из Минфина страны. Там отметили, что ситуация, которая на данный момент происходит на Украине, вызывает беспокойства. Власти Нидерландов добавили, что им нужно сделать все возможное, чтобы оказать поддержку киевской стороне. В связи с этим следует тщательно изучить финансовые и юридические аспекты. Ранее в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) поддержали резолюцию по передаче замороженных активов России в пользование Украины, в частости, на ее восстановление. За это проголосовали 134 делегата. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Нидерланды призвали как можно быстрее принять решение по передаче доходов от российских активов Украине. На данный момент Евросоюз изучает по этому поводу юридические и финансовые аспекты. Об этом сообщили в Минфине страны. «Мы призываем к быстрому принятию этого предложения в ЕС, чтобы как можно скорее предоставить средства Украине», — передает РБК информацию из Минфина страны. Там отметили, что ситуация, которая на данный момент происходит на Украине, вызывает беспокойства. Власти Нидерландов добавили, что им нужно сделать все возможное, чтобы оказать поддержку киевской стороне. В связи с этим следует тщательно изучить финансовые и юридические аспекты. Ранее в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) поддержали резолюцию по передаче замороженных активов России в пользование Украины, в частости, на ее восстановление. За это проголосовали 134 делегата.