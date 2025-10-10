FPV-дрон уничтожил автомобиль в Белгородской области, пострадала женщина

Дрон уничтожил автомобиль в Белгородской области, пострадала женщина
В Белгородской области пострадала мирная жительница
В Белгородской области пострадала мирная жительница

В селе Максимовка Шебекинского округа Белгородской области легковой автомобиль был уничтожен в результате атаки FPV-дрона, пострадала мирная жительница. Об этом 10 октября сообщил губернатор региона Вячеслава Гладкова. По его данным, атаку зафиксировали в первой половине дня.

«В результате атаки пострадала мирная жительница. Женщине с баротравмой бригада скорой помощи оказала медицинскую помощь на месте происшествия. От предложенной госпитализации она отказалась», — уточнил Гладков в telegram-канале. Транспортное средство было уничтожено огнем. 

