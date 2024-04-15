15 апреля 2024

Whoosh и Urent не выкупили эвакуированные пермскими властями самокаты

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Тюмень, прокат самокатов, самокаты
На штрафстоянке пылятся сотни самокатов Фото:

Сервисы кикшеринга Whoosh и Urent не стали забирать эвакуированные пермскими властями электросамокаты со штрафстоянки. Их на площадке скопилось более 500 штук, рассказали в мэрии.

«В Перми ни один кикшеринговый электросамокат не был выкуплен со штрафстоянки. На данный момент на стоянке временного хранения находятся 532 электросамоката, принадлежащие кикшеринговым компаниям», — пишет ИА «Текст» со ссылкой на департаменте дорог и благоустройства администрации Перми. Чтобы выкупить самокаты, владельцы должны заплатить по 1500 рублей за эвакуацию каждого, а также по 100 рублей за день хранения.

Ранее URA.RU рассказывало, что власти Перми запретили парковку самокатов практически во всем городе. Это решение компания Whoosh пытается обжаловать с помощью прокуратуры. После начала сезона сотни самокатов кикшеринговых компаний Whoosh и Urent были эвакуированы. Владельцы сервисов обвинили мэрию в незаконных действиях и прекратили работу.

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Сервисы кикшеринга Whoosh и Urent не стали забирать эвакуированные пермскими властями электросамокаты со штрафстоянки. Их на площадке скопилось более 500 штук, рассказали в мэрии. «В Перми ни один кикшеринговый электросамокат не был выкуплен со штрафстоянки. На данный момент на стоянке временного хранения находятся 532 электросамоката, принадлежащие кикшеринговым компаниям», — пишет ИА «Текст» со ссылкой на департаменте дорог и благоустройства администрации Перми. Чтобы выкупить самокаты, владельцы должны заплатить по 1500 рублей за эвакуацию каждого, а также по 100 рублей за день хранения. Ранее URA.RU рассказывало, что власти Перми запретили парковку самокатов практически во всем городе. Это решение компания Whoosh пытается обжаловать с помощью прокуратуры. После начала сезона сотни самокатов кикшеринговых компаний Whoosh и Urent были эвакуированы. Владельцы сервисов обвинили мэрию в незаконных действиях и прекратили работу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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