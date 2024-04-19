Путин поднял тему наркологической угрозы на Совбезе. Видео

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Президент России Владимир Путин на пресс-конференции после окончания голосования на президентских выборах 2024. Москва, путин владимир
Путин провел совещание с постоянными членами Совета Безопасности Фото:

Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета Безопасности. Глава государства обсудил две темы — запасы государственных резервов, а также совершенствование оказания помощи населению в борьбе с наркоугрозой.

«У нас несколько вопросов сегодня. Поговорим о запасах государственных резервов, о мерах по совершенствованию оказания помощи населению в борьбе с наркологической угрозой», — сказал Путин открывая мероприятие. Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале Кремля.

В совещании приняли участие глава правительства Михаил Мишустин, зампредседателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев, секретарь Совбеза Дмитрий Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев и другие. Об этом сообщается на сайте Кремля.

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Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета Безопасности. Глава государства обсудил две темы — запасы государственных резервов, а также совершенствование оказания помощи населению в борьбе с наркоугрозой. «У нас несколько вопросов сегодня. Поговорим о запасах государственных резервов, о мерах по совершенствованию оказания помощи населению в борьбе с наркологической угрозой», — сказал Путин открывая мероприятие. Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале Кремля. В совещании приняли участие глава правительства Михаил Мишустин, зампредседателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев, секретарь Совбеза Дмитрий Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев и другие. Об этом сообщается на сайте Кремля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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