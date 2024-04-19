Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета Безопасности. Глава государства обсудил две темы — запасы государственных резервов, а также совершенствование оказания помощи населению в борьбе с наркоугрозой.
«У нас несколько вопросов сегодня. Поговорим о запасах государственных резервов, о мерах по совершенствованию оказания помощи населению в борьбе с наркологической угрозой», — сказал Путин открывая мероприятие. Сообщение
В совещании приняли участие глава правительства Михаил Мишустин, зампредседателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев, секретарь Совбеза Дмитрий Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев и другие. Об этом сообщается на сайте Кремля.
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