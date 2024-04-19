Политика Власть Путин поднял тему наркологической угрозы на Совбезе. Видео 19 апреля 2024 в 15:40 Размер текста - 17 + Путин провел совещание с постоянными членами Совета Безопасности Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета Безопасности. Глава государства обсудил две темы — запасы государственных резервов, а также совершенствование оказания помощи населению в борьбе с наркоугрозой. «У нас несколько вопросов сегодня. Поговорим о запасах государственных резервов, о мерах по совершенствованию оказания помощи населению в борьбе с наркологической угрозой», — сказал Путин открывая мероприятие. Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале Кремля. В совещании приняли участие глава правительства Михаил Мишустин, зампредседателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев, секретарь Совбеза Дмитрий Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев и другие. Об этом сообщается на сайте Кремля. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета Безопасности. Глава государства обсудил две темы — запасы государственных резервов, а также совершенствование оказания помощи населению в борьбе с наркоугрозой. «У нас несколько вопросов сегодня. Поговорим о запасах государственных резервов, о мерах по совершенствованию оказания помощи населению в борьбе с наркологической угрозой», — сказал Путин открывая мероприятие. Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале Кремля. В совещании приняли участие глава правительства Михаил Мишустин, зампредседателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев, секретарь Совбеза Дмитрий Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев и другие. Об этом сообщается на сайте Кремля. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям