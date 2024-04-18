18 апреля 2024

В Пермском крае повышают стоимость проезда на междугородних автобусах

© Служба новостей «URA.RU»
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Автобусный вокзал и виды города. Курган, билеты, касса, автовокзал, общественный транспорт, пассажиры, автобусный вокзал
Стоимость проезда повысится на трех межмуниципальных автобусных маршрутах Фото:

В Пермском крае с 29 апреля повысится стоимость проезда на ряде межмуниципальных автобусных маршрутов. Об этом пассажиров на своей странице в соцсети «ВКонтакте» предупредило Чусовское автотранспортное предприятие.

«Вниманию пассажиров! На основании приказов от 18.04.2024 года с 29 апреля повышается тариф на проезд на маршрутах: № 794 Пермь — Гремячинск — Пермь; №795 Пермь — Губаха — Пермь; №796 Лысьва — Пермь», — сказано в сообщении предприятия. На сколько вырастет тариф — не уточняется.

URA.RU рассказывало, что в Перми стоимость проезда в городском общественном транспорте повысилась с 15 апреля на два рубля и составила 37 рублей. О повышении платы за проезд задумались также власти Соликамского городского округа.

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В Пермском крае с 29 апреля повысится стоимость проезда на ряде межмуниципальных автобусных маршрутов. Об этом пассажиров на своей странице в соцсети «ВКонтакте» предупредило Чусовское автотранспортное предприятие. «Вниманию пассажиров! На основании приказов от 18.04.2024 года с 29 апреля повышается тариф на проезд на маршрутах: № 794 Пермь — Гремячинск — Пермь; №795 Пермь — Губаха — Пермь; №796 Лысьва — Пермь», — сказано в сообщении предприятия. На сколько вырастет тариф — не уточняется. URA.RU рассказывало, что в Перми стоимость проезда в городском общественном транспорте повысилась с 15 апреля на два рубля и составила 37 рублей. О повышении платы за проезд задумались также власти Соликамского городского округа.
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Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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