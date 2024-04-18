В Пермском крае повышают стоимость проезда на междугородних автобусах

19 апреля 2024 в 18:47 Размер текста - 17 +

Стоимость проезда повысится на трех межмуниципальных автобусных маршрутах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Пермском крае с 29 апреля повысится стоимость проезда на ряде межмуниципальных автобусных маршрутов. Об этом пассажиров на своей странице в соцсети «ВКонтакте» предупредило Чусовское автотранспортное предприятие. «Вниманию пассажиров! На основании приказов от 18.04.2024 года с 29 апреля повышается тариф на проезд на маршрутах: № 794 Пермь — Гремячинск — Пермь; №795 Пермь — Губаха — Пермь; №796 Лысьва — Пермь», — сказано в сообщении предприятия. На сколько вырастет тариф — не уточняется. URA.RU рассказывало, что в Перми стоимость проезда в городском общественном транспорте повысилась с 15 апреля на два рубля и составила 37 рублей. О повышении платы за проезд задумались также власти Соликамского городского округа. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Пермском крае с 29 апреля повысится стоимость проезда на ряде межмуниципальных автобусных маршрутов. Об этом пассажиров на своей странице в соцсети «ВКонтакте» предупредило Чусовское автотранспортное предприятие. «Вниманию пассажиров! На основании приказов от 18.04.2024 года с 29 апреля повышается тариф на проезд на маршрутах: № 794 Пермь — Гремячинск — Пермь; №795 Пермь — Губаха — Пермь; №796 Лысьва — Пермь», — сказано в сообщении предприятия. На сколько вырастет тариф — не уточняется. URA.RU рассказывало, что в Перми стоимость проезда в городском общественном транспорте повысилась с 15 апреля на два рубля и составила 37 рублей. О повышении платы за проезд задумались также власти Соликамского городского округа.