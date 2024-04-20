20 апреля 2024

В Екатеринбурге произошла массовая авария. Видео

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ДТП на пересечении Малышева и Розы Люксембург. Екатеринбург, дтп, происшествие, авария, перевернутая машина, дпс
Столкнулись до пяти автомобилей (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге на перекрестке улиц Челюскинцев — проспект Космонавтов произошла массовая авария. К месту ДТП приехали пожарные и две машины скорой помощи. Об этом сообщил очевидец.

«Произошла авария на перекрестке улиц Челюскинцев и проспекта Космонавтов. Столкнулись четыре-пять автомобилей. Стоят две скорых и пожарная. Количество пострадавших пока неизвестно», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург».

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГИБДД Екатеринбурга. Ответ ожидается.

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В Екатеринбурге на перекрестке улиц Челюскинцев — проспект Космонавтов произошла массовая авария. К месту ДТП приехали пожарные и две машины скорой помощи. Об этом сообщил очевидец. «Произошла авария на перекрестке улиц Челюскинцев и проспекта Космонавтов. Столкнулись четыре-пять автомобилей. Стоят две скорых и пожарная. Количество пострадавших пока неизвестно», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург». Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГИБДД Екатеринбурга. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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