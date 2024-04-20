Столкнулись до пяти автомобилей (архивное фото)
В Екатеринбурге на перекрестке улиц Челюскинцев — проспект Космонавтов произошла массовая авария. К месту ДТП приехали пожарные и две машины скорой помощи. Об этом сообщил очевидец.
«Произошла авария на перекрестке улиц Челюскинцев и проспекта Космонавтов. Столкнулись четыре-пять автомобилей. Стоят две скорых и пожарная. Количество пострадавших пока неизвестно», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург».
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГИБДД Екатеринбурга. Ответ ожидается.
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