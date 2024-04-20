В Екатеринбурге произошла массовая авария. Видео

21 апреля 2024 в 19:32 Размер текста - 17 +

Столкнулись до пяти автомобилей (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге на перекрестке улиц Челюскинцев — проспект Космонавтов произошла массовая авария. К месту ДТП приехали пожарные и две машины скорой помощи. Об этом сообщил очевидец. «Произошла авария на перекрестке улиц Челюскинцев и проспекта Космонавтов. Столкнулись четыре-пять автомобилей. Стоят две скорых и пожарная. Количество пострадавших пока неизвестно», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург». Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГИБДД Екатеринбурга. Ответ ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге на перекрестке улиц Челюскинцев — проспект Космонавтов произошла массовая авария. К месту ДТП приехали пожарные и две машины скорой помощи. Об этом сообщил очевидец. «Произошла авария на перекрестке улиц Челюскинцев и проспекта Космонавтов. Столкнулись четыре-пять автомобилей. Стоят две скорых и пожарная. Количество пострадавших пока неизвестно», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург». Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГИБДД Екатеринбурга. Ответ ожидается.