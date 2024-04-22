Суд вынес приговор пермяку, укравшему рельсы

23 апреля 2024 в 04:09 Размер текста - 17 +

Суд приговорил мужчину к выплате штрафа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Суд вынес приговор дорожному мастеру Чусовской дистанции ОАО «РЖД» в Пермском крае, укравшему бывшие в употреблении железнодорожные рельсы. Мужчина должен выплатить штраф в размере 20 тысяч рублей, сообщается в пресс-службе региональной прокуратуры. «Вынесен обвинительный приговор в отношении дорожного мастера Чусовской дистанции ОАО „РЖД“. Он признан виновным по статье „Кража“ и должен выплатить штраф в размере 20 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу», — сообщается на сайте ведомства. Уточняется, что в начале октября 2023 года обвиняемый воспользовался отсутствием охраны и украл бывшие в употреблении железнодорожные рельсы. Мужчина распилил их, транспортировал и сдал в пункт приема металла. Причиненный ущерб составил около 75 тысяч рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Суд вынес приговор дорожному мастеру Чусовской дистанции ОАО «РЖД» в Пермском крае, укравшему бывшие в употреблении железнодорожные рельсы. Мужчина должен выплатить штраф в размере 20 тысяч рублей, сообщается в пресс-службе региональной прокуратуры. «Вынесен обвинительный приговор в отношении дорожного мастера Чусовской дистанции ОАО „РЖД“. Он признан виновным по статье „Кража“ и должен выплатить штраф в размере 20 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу», — сообщается на сайте ведомства. Уточняется, что в начале октября 2023 года обвиняемый воспользовался отсутствием охраны и украл бывшие в употреблении железнодорожные рельсы. Мужчина распилил их, транспортировал и сдал в пункт приема металла. Причиненный ущерб составил около 75 тысяч рублей.