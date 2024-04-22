22 апреля 2024

Суд вынес приговор пермяку, укравшему рельсы

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Суд по уголовному делу экс-главы УФНС Касьяненко и адвокату Чернову Владимиру. Курган, судебное заседание, судья, суд, судебное дело
Суд приговорил мужчину к выплате штрафа Фото:

Суд вынес приговор дорожному мастеру Чусовской дистанции ОАО «РЖД» в Пермском крае, укравшему бывшие в употреблении железнодорожные рельсы. Мужчина должен выплатить штраф в размере 20 тысяч рублей, сообщается в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Вынесен обвинительный приговор в отношении дорожного мастера Чусовской дистанции ОАО „РЖД“. Он признан виновным по статье „Кража“ и должен выплатить штраф в размере 20 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу», — сообщается на сайте ведомства.

Уточняется, что в начале октября 2023 года обвиняемый воспользовался отсутствием охраны и украл бывшие в употреблении железнодорожные рельсы. Мужчина распилил их, транспортировал и сдал в пункт приема металла. Причиненный ущерб составил около 75 тысяч рублей.

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Суд вынес приговор дорожному мастеру Чусовской дистанции ОАО «РЖД» в Пермском крае, укравшему бывшие в употреблении железнодорожные рельсы. Мужчина должен выплатить штраф в размере 20 тысяч рублей, сообщается в пресс-службе региональной прокуратуры. «Вынесен обвинительный приговор в отношении дорожного мастера Чусовской дистанции ОАО „РЖД“. Он признан виновным по статье „Кража“ и должен выплатить штраф в размере 20 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу», — сообщается на сайте ведомства. Уточняется, что в начале октября 2023 года обвиняемый воспользовался отсутствием охраны и украл бывшие в употреблении железнодорожные рельсы. Мужчина распилил их, транспортировал и сдал в пункт приема металла. Причиненный ущерб составил около 75 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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