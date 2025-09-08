В Иерусалиме произошел крупный теракт. Минимум 15 человек пострадали в результате стрельбы на перекрестке Рамот на улице Игаля Ядина. Об этом сообщает Davar.
По данным издания, четверо человек погибли на месте, еще пятеро находятся в критическом состоянии. Среди погибших — мирные жители, а также оба нападавших, которых ликвидировали силы безопасности. Инцидент произошел после 10:00 утра. Двое вооруженных террористов сели в городской автобус, следовавший по маршруту №62 из района Рамот в центр города. В районе перекрестка они открыли огонь по пассажирам автобуса и находившимся рядом транспортным средствам.
На место происшествия оперативно прибыли бригады скорой помощи MDA, представители Союза спасателей и полиция. Пострадавшим немедленно начали оказывать первую медицинскую помощь.
