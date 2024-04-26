В челябинском поселке снесут недостроенный садик для 200 детей. Видео

27 апреля 2024 в 10:10 Размер текста - 17 +

Здание детского сада забросили пять лет назад Фото: Александр Елизаров © URA.RU В поселке Лесохимиков Ашинского района Челябинской области снесут почти готовый детский сад, который ждали свыше 200 детей. Об этом URA.RU рассказал руководитель регисполкома ОНФ Денис Рыжий. «До 2024 года садик стоял недостроем. Жители ждали, когда чиновники найдут героя, который доделает объект. Но те приняли другое решение: почти готовый детсад будут сносить», — сообщил Рыжий. Детский сад начали строить шесть лет назад, его ждут родители более 200 детей. По данным ОНФ, здание готово на 60%, есть коммуникации и окна. Из 300 миллионов рублей на возведение объекта уже потрачены 200 миллионов, но в 2019 году подрядчик обанкротился и стройка встала. Здание покрылось плесенью. «Люди возмущены таким разбазариванием бюджета и обратились на прямую линию с Владимиром Путиным», — уточнил Рыжий. В ОНФ направили обращения в СК и прокуратуру для того, чтобы наказать тех, кто бездумно потратил бюджетные деньги. Ранее ОНФ потребовал расселить пятиэтажку в Златоусте, где рушатся балконы. Здание стоит сто десятым на очереди расселения, а люди боятся в нем жить. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В поселке Лесохимиков Ашинского района Челябинской области снесут почти готовый детский сад, который ждали свыше 200 детей. Об этом URA.RU рассказал руководитель регисполкома ОНФ Денис Рыжий. «До 2024 года садик стоял недостроем. Жители ждали, когда чиновники найдут героя, который доделает объект. Но те приняли другое решение: почти готовый детсад будут сносить», — сообщил Рыжий. Детский сад начали строить шесть лет назад, его ждут родители более 200 детей. По данным ОНФ, здание готово на 60%, есть коммуникации и окна. Из 300 миллионов рублей на возведение объекта уже потрачены 200 миллионов, но в 2019 году подрядчик обанкротился и стройка встала. Здание покрылось плесенью. «Люди возмущены таким разбазариванием бюджета и обратились на прямую линию с Владимиром Путиным», — уточнил Рыжий. В ОНФ направили обращения в СК и прокуратуру для того, чтобы наказать тех, кто бездумно потратил бюджетные деньги. Ранее ОНФ потребовал расселить пятиэтажку в Златоусте, где рушатся балконы. Здание стоит сто десятым на очереди расселения, а люди боятся в нем жить.