В Верхнеуральске найден труп пропавшего без вести мужчины

Тело успело разложиться Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Верхнеуральске Челябинской области найден труп мужчины с признаками сильного разложения. Он признан пропавшим без вести осенью прошлого года. Информацию сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах.

«Сильно разложившийся труп мужчины найден во дворе одного из домов. Он был признан пропавшим без вести в начале октября 2023 года», — уточнил URA.RU источник источник.

URA.RU направило запрос в пресс-службу регионального СКР. В пресс-службе ведомства сообщили, что в данный момент информация уточняется.