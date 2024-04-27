В Верхнеуральске найден труп пропавшего без вести мужчины

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Тело мужчины на отмели Городского пруда в начале улицы Первомайская. Екатеринбург, труп, тело, мертвец, утопленник, покойник, мешок для трупов
Тело успело разложиться Фото:

В Верхнеуральске Челябинской области найден труп мужчины с признаками сильного разложения. Он признан пропавшим без вести осенью прошлого года. Информацию сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах.

«Сильно разложившийся труп мужчины найден во дворе одного из домов. Он был признан пропавшим без вести в начале октября 2023 года», — уточнил URA.RU источник источник.

URA.RU направило запрос в пресс-службу регионального СКР. В пресс-службе ведомства сообщили, что в данный момент информация уточняется.

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В Верхнеуральске Челябинской области найден труп мужчины с признаками сильного разложения. Он признан пропавшим без вести осенью прошлого года. Информацию сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах. «Сильно разложившийся труп мужчины найден во дворе одного из домов. Он был признан пропавшим без вести в начале октября 2023 года», — уточнил URA.RU источник источник. URA.RU направило запрос в пресс-службу регионального СКР. В пресс-службе ведомства сообщили, что в данный момент информация уточняется.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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