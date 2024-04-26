26 апреля 2024

В Екатеринбурге место тусовок студентов отдадут под классическую музыку

В Екатеринбурге на «Ночь музыки» сцену поставят в сквере за оперным театром
© Служба новостей «URA.RU»
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Места культуры и отдыха. Екатеринбург, фонтан, сквер оперного театра
Традиционно за оперным театром проводят посвящение в студенты журфака Фото:
новость из сюжета
Ural Music Night

Одной из площадок фестиваля «Ночь музыки» в Екатеринбурге станет сквер за Театром оперы и балета, где музыканты не выступали с 2022 года. Здесь разместят сцену, на которую выйдут музыканты, исполняющие фолк и классическую музыку. Об этом URA.RU рассказали организаторы.

«Сквер за оперным театром — излюбленное место отдыха горожан и студентов УрФУ. По вечерам там часто собираются компании молодых людей и поют под гитару, создавая творческую атмосферу. Поэтому нам приятно делать площадку в сквере за оперным театром. Надеемся, в этом году, как и в предыдущие, все пройдет хорошо и по-особому музыкально», — рассказала директор Ural Music Night Екатерина Пологова.

Масштабный музыкальный фестиваль пройдет в Екатеринбурге 28 июня. Одним из хедлайнеров станет рок-группа «Смысловые галлюцинации». Следить за соблюдением мер безопасности будут МВД и Росгвардия, появится тщательный досмотр гостей. Также организаторы намерены провести «Ночь музыки» в госпиталях, где лежат раненые свердловские солдаты.

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Одной из площадок фестиваля «Ночь музыки» в Екатеринбурге станет сквер за Театром оперы и балета, где музыканты не выступали с 2022 года. Здесь разместят сцену, на которую выйдут музыканты, исполняющие фолк и классическую музыку. Об этом URA.RU рассказали организаторы. «Сквер за оперным театром — излюбленное место отдыха горожан и студентов УрФУ. По вечерам там часто собираются компании молодых людей и поют под гитару, создавая творческую атмосферу. Поэтому нам приятно делать площадку в сквере за оперным театром. Надеемся, в этом году, как и в предыдущие, все пройдет хорошо и по-особому музыкально», — рассказала директор Ural Music Night Екатерина Пологова. Масштабный музыкальный фестиваль пройдет в Екатеринбурге 28 июня. Одним из хедлайнеров станет рок-группа «Смысловые галлюцинации». Следить за соблюдением мер безопасности будут МВД и Росгвардия, появится тщательный досмотр гостей. Также организаторы намерены провести «Ночь музыки» в госпиталях, где лежат раненые свердловские солдаты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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