В Екатеринбурге место тусовок студентов отдадут под классическую музыку

В Екатеринбурге на «Ночь музыки» сцену поставят в сквере за оперным театром

27 апреля 2024 в 15:28 Размер текста - 17 +

Традиционно за оперным театром проводят посвящение в студенты журфака Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Ural Music Night Одной из площадок фестиваля «Ночь музыки» в Екатеринбурге станет сквер за Театром оперы и балета, где музыканты не выступали с 2022 года. Здесь разместят сцену, на которую выйдут музыканты, исполняющие фолк и классическую музыку. Об этом URA.RU рассказали организаторы. «Сквер за оперным театром — излюбленное место отдыха горожан и студентов УрФУ. По вечерам там часто собираются компании молодых людей и поют под гитару, создавая творческую атмосферу. Поэтому нам приятно делать площадку в сквере за оперным театром. Надеемся, в этом году, как и в предыдущие, все пройдет хорошо и по-особому музыкально», — рассказала директор Ural Music Night Екатерина Пологова. Масштабный музыкальный фестиваль пройдет в Екатеринбурге 28 июня. Одним из хедлайнеров станет рок-группа «Смысловые галлюцинации». Следить за соблюдением мер безопасности будут МВД и Росгвардия, появится тщательный досмотр гостей. Также организаторы намерены провести «Ночь музыки» в госпиталях, где лежат раненые свердловские солдаты. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Одной из площадок фестиваля «Ночь музыки» в Екатеринбурге станет сквер за Театром оперы и балета, где музыканты не выступали с 2022 года. Здесь разместят сцену, на которую выйдут музыканты, исполняющие фолк и классическую музыку. Об этом URA.RU рассказали организаторы. «Сквер за оперным театром — излюбленное место отдыха горожан и студентов УрФУ. По вечерам там часто собираются компании молодых людей и поют под гитару, создавая творческую атмосферу. Поэтому нам приятно делать площадку в сквере за оперным театром. Надеемся, в этом году, как и в предыдущие, все пройдет хорошо и по-особому музыкально», — рассказала директор Ural Music Night Екатерина Пологова. Масштабный музыкальный фестиваль пройдет в Екатеринбурге 28 июня. Одним из хедлайнеров станет рок-группа «Смысловые галлюцинации». Следить за соблюдением мер безопасности будут МВД и Росгвардия, появится тщательный досмотр гостей. Также организаторы намерены провести «Ночь музыки» в госпиталях, где лежат раненые свердловские солдаты.