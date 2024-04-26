В Екатеринбурге место тусовок студентов отдадут под классическую музыку

Одной из площадок фестиваля «Ночь музыки» в Екатеринбурге станет сквер за Театром оперы и балета, где музыканты не выступали с 2022 года. Здесь разместят сцену, на которую выйдут музыканты, исполняющие фолк и классическую музыку. Об этом URA.RU рассказали организаторы.
«Сквер за оперным театром — излюбленное место отдыха горожан и студентов УрФУ. По вечерам там часто собираются компании молодых людей и поют под гитару, создавая творческую атмосферу. Поэтому нам приятно делать площадку в сквере за оперным театром. Надеемся, в этом году, как и в предыдущие, все пройдет хорошо и по-особому музыкально», — рассказала директор Ural Music Night Екатерина Пологова.
Масштабный музыкальный фестиваль пройдет в Екатеринбурге 28 июня. Одним из хедлайнеров станет рок-группа «Смысловые галлюцинации». Следить за соблюдением мер безопасности будут МВД и Росгвардия, появится тщательный досмотр гостей. Также организаторы намерены провести «Ночь музыки» в госпиталях, где лежат раненые свердловские солдаты.
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