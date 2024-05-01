В Пермском крае уволили чиновника из-за нарушения закупочных процедур

02 мая 2024 в 11:41 Размер текста - 17 +

Чиновник нанимал в качестве подрядчиков своих родственников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Пермском крае уволили одного из заместителей главы администрации Кочевского муниципального округа. Чиновника обвинили в нарушение правил закупочных процедур, сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края. «С 2021 по 2022 год одним из заместителей главы администрации без соблюдения законодательного порядка за счет средств бюджета оплачены работы по содержанию дома для детей-сирот подрядчику, который являлся родственником чиновника. Кроме этого, при наличии аналогичных родственных связей муниципальным служащим принят спортивный объект», — сообщили в ведомстве. Прокурор потребовал у главы муниципального округа уволить заместителя, но трудовой договор не расторгли. Тогда дело было передано в суд, где требование прокуратуры поддержали. Решение суда вступило в законную силу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Пермском крае уволили одного из заместителей главы администрации Кочевского муниципального округа. Чиновника обвинили в нарушение правил закупочных процедур, сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края. «С 2021 по 2022 год одним из заместителей главы администрации без соблюдения законодательного порядка за счет средств бюджета оплачены работы по содержанию дома для детей-сирот подрядчику, который являлся родственником чиновника. Кроме этого, при наличии аналогичных родственных связей муниципальным служащим принят спортивный объект», — сообщили в ведомстве. Прокурор потребовал у главы муниципального округа уволить заместителя, но трудовой договор не расторгли. Тогда дело было передано в суд, где требование прокуратуры поддержали. Решение суда вступило в законную силу.