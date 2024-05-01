01 мая 2024

В Пермском крае уволили чиновника из-за нарушения закупочных процедур

© Служба новостей «URA.RU»
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Городская дума. Курган , депутат, чиновница, очки, заседание, руки, руки женщины
Чиновник нанимал в качестве подрядчиков своих родственников Фото:

В Пермском крае уволили одного из заместителей главы администрации Кочевского муниципального округа. Чиновника обвинили в нарушение правил закупочных процедур, сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

«С 2021 по 2022 год одним из заместителей главы администрации без соблюдения законодательного порядка за счет средств бюджета оплачены работы по содержанию дома для детей-сирот подрядчику, который являлся родственником чиновника. Кроме этого, при наличии аналогичных родственных связей муниципальным служащим принят спортивный объект», — сообщили в ведомстве.

Прокурор потребовал у главы муниципального округа уволить заместителя, но трудовой договор не расторгли. Тогда дело было передано в суд, где требование прокуратуры поддержали. Решение суда вступило в законную силу.

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В Пермском крае уволили одного из заместителей главы администрации Кочевского муниципального округа. Чиновника обвинили в нарушение правил закупочных процедур, сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края. «С 2021 по 2022 год одним из заместителей главы администрации без соблюдения законодательного порядка за счет средств бюджета оплачены работы по содержанию дома для детей-сирот подрядчику, который являлся родственником чиновника. Кроме этого, при наличии аналогичных родственных связей муниципальным служащим принят спортивный объект», — сообщили в ведомстве. Прокурор потребовал у главы муниципального округа уволить заместителя, но трудовой договор не расторгли. Тогда дело было передано в суд, где требование прокуратуры поддержали. Решение суда вступило в законную силу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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