Банк России начал выпуск монет, посвященных Перми. Фото

02 мая 2024 в 12:55 Размер текста - 17 +

Номинал памятных монет 10 рублей Фото: Кирилл Пономарев © URA.RU Банк России объявил о выпуске новых монет из серии «Города трудовой доблести». Одна из них посвящена Перми. «Банк России 2 мая выпускает в обращение памятные монеты из недрагоценных металлов номиналом 10 рублей серии «Города трудовой доблести». На оборотной стороне монеты «Пермь» расположено рельефное изображение монумента «Героям фронта и тыла»; по окружности имеются надписи, вверху: «Пермь», внизу, на ленте: «Города трудовой доблести», — сообщается на сайте банка. Всего будет выпущен миллион таких монет. Они являются законным средством наличного платежа на территории РФ, отмечают в ЦБ. Статус «Города трудовой доблести» Перми присвоил президент России Владимир Путин в 2020 году. В 2023 году в Перми установили стелу в честь этого. Кроме Перми, на монетах также будут увековечены другие города трудовой доблести: Саратов, Самара и Томск. На монете изображен монумент «Героям фронта и тыла» Банк России Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Банк России объявил о выпуске новых монет из серии «Города трудовой доблести». Одна из них посвящена Перми. «Банк России 2 мая выпускает в обращение памятные монеты из недрагоценных металлов номиналом 10 рублей серии «Города трудовой доблести». На оборотной стороне монеты «Пермь» расположено рельефное изображение монумента «Героям фронта и тыла»; по окружности имеются надписи, вверху: «Пермь», внизу, на ленте: «Города трудовой доблести», — сообщается на сайте банка. Всего будет выпущен миллион таких монет. Они являются законным средством наличного платежа на территории РФ, отмечают в ЦБ. Статус «Города трудовой доблести» Перми присвоил президент России Владимир Путин в 2020 году. В 2023 году в Перми установили стелу в честь этого. Кроме Перми, на монетах также будут увековечены другие города трудовой доблести: Саратов, Самара и Томск.