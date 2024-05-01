Банк России объявил о выпуске новых монет из серии «Города трудовой доблести». Одна из них посвящена Перми.
«Банк России 2 мая выпускает в обращение памятные монеты из недрагоценных металлов номиналом 10 рублей серии «Города трудовой доблести». На оборотной стороне монеты «Пермь» расположено рельефное изображение монумента «Героям фронта и тыла»; по окружности имеются надписи, вверху: «Пермь», внизу, на ленте: «Города трудовой доблести», — сообщается на сайте банка.
Всего будет выпущен миллион таких монет. Они являются законным средством наличного платежа на территории РФ, отмечают в ЦБ. Статус «Города трудовой доблести» Перми присвоил президент России Владимир Путин в 2020 году. В 2023 году в Перми установили стелу в честь этого. Кроме Перми, на монетах также будут увековечены другие города трудовой доблести: Саратов, Самара и Томск.
На монете изображен монумент «Героям фронта и тыла»
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Банк России объявил о выпуске новых монет из серии «Города трудовой доблести». Одна из них посвящена Перми. «Банк России 2 мая выпускает в обращение памятные монеты из недрагоценных металлов номиналом 10 рублей серии «Города трудовой доблести». На оборотной стороне монеты «Пермь» расположено рельефное изображение монумента «Героям фронта и тыла»; по окружности имеются надписи, вверху: «Пермь», внизу, на ленте: «Города трудовой доблести», — сообщается на сайте банка. Всего будет выпущен миллион таких монет. Они являются законным средством наличного платежа на территории РФ, отмечают в ЦБ. Статус «Города трудовой доблести» Перми присвоил президент России Владимир Путин в 2020 году. В 2023 году в Перми установили стелу в честь этого. Кроме Перми, на монетах также будут увековечены другие города трудовой доблести: Саратов, Самара и Томск.