В Екатеринбурге на перекрестке улиц Малышева-Горького столкнулись мотоциклист и машиной такси. Байкера с переломом бедра госпитализировали. Об этом URA.RU сообщили очевидцы.
«На перекрестке Малышева-Горького столкнулись такси и мотоцикл. За рулем машины была девушка без пассажиров. Байкера с переломом бедра госпитализировали», — рассказали очевидцы.
Также они отметили, что после столкновения мотоцикл откинуло на встречную полосу, в проезжающую мимо BMW. На месте работают медики, спасатели и сотрудники ДПС.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГИБДД по Екатеринбургу. Ответ ожидается.
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