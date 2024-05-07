07 мая 2024

В Екатеринбурге столкнулись мотоцикл и машина такси. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Мотоциклиста госпитализировали (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге на перекрестке улиц Малышева-Горького столкнулись мотоциклист и машиной такси. Байкера с переломом бедра госпитализировали. Об этом URA.RU сообщили очевидцы.

«На перекрестке Малышева-Горького столкнулись такси и мотоцикл. За рулем машины была девушка без пассажиров. Байкера с переломом бедра госпитализировали», — рассказали очевидцы.

Также они отметили, что после столкновения мотоцикл откинуло на встречную полосу, в проезжающую мимо BMW. На месте работают медики, спасатели и сотрудники ДПС.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГИБДД по Екатеринбургу. Ответ ожидается.

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В Екатеринбурге на перекрестке улиц Малышева-Горького столкнулись мотоциклист и машиной такси. Байкера с переломом бедра госпитализировали. Об этом URA.RU сообщили очевидцы. «На перекрестке Малышева-Горького столкнулись такси и мотоцикл. За рулем машины была девушка без пассажиров. Байкера с переломом бедра госпитализировали», — рассказали очевидцы. Также они отметили, что после столкновения мотоцикл откинуло на встречную полосу, в проезжающую мимо BMW. На месте работают медики, спасатели и сотрудники ДПС. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГИБДД по Екатеринбургу. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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