В Москве задержаны два врача клиники пластической хирургии Тимура Хайдарова

Два врача клиники IQ Plastique, которая принадлежит пластическому хирургу Тимуру Хайдарову, задержаны. Об этом сообщили в ГСУ СК РФ по Москве.
«Задержан 45-летний заведующий хирургическим отделением ООО Q Plastique и 28-летний врач-хирург указанной клиники. По месту проживания фигурантов проведены обыски», — сообщает telegram-канал «Столичный СК».
Сейчас клиника закрыта 90 дней. Идет расследование уголовного дела, связанного с гибелью пациента. Операционные помещения опечатаны. Ранее был допрошен и сам Хайдаров.
Бизнесмен и продюсер Петр Гаврилов скончался после обращения в клинику. Там ему провели две операции, однако его состояние не улучшилось. В итоге он попал в больницу, где потом и умер. Предварительно, у него произошло заражение крови, передает телеканал 360.
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Два врача клиники IQ Plastique, которая принадлежит пластическому хирургу Тимуру Хайдарову, задержаны. Об этом сообщили в ГСУ СК РФ по Москве. «Задержан 45-летний заведующий хирургическим отделением ООО Q Plastique и 28-летний врач-хирург указанной клиники. По месту проживания фигурантов проведены обыски», — сообщает telegram-канал «Столичный СК». Сейчас клиника закрыта 90 дней. Идет расследование уголовного дела, связанного с гибелью пациента. Операционные помещения опечатаны. Ранее был допрошен и сам Хайдаров. Бизнесмен и продюсер Петр Гаврилов скончался после обращения в клинику. Там ему провели две операции, однако его состояние не улучшилось. В итоге он попал в больницу, где потом и умер. Предварительно, у него произошло заражение крови, передает телеканал 360.