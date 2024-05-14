В Москве задержаны два врача клиники пластической хирургии Тимура Хайдарова

14 мая 2024 в 22:00 Размер текста - 17 +

Два врача клиники Тимура Хайдарова задержаны в рамках расследование уголовного дела, которое связано с гибелью пациента Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Два врача клиники IQ Plastique, которая принадлежит пластическому хирургу Тимуру Хайдарову, задержаны. Об этом сообщили в ГСУ СК РФ по Москве. «Задержан 45-летний заведующий хирургическим отделением ООО Q Plastique и 28-летний врач-хирург указанной клиники. По месту проживания фигурантов проведены обыски», — сообщает telegram-канал «Столичный СК». Сейчас клиника закрыта 90 дней. Идет расследование уголовного дела, связанного с гибелью пациента. Операционные помещения опечатаны. Ранее был допрошен и сам Хайдаров. Бизнесмен и продюсер Петр Гаврилов скончался после обращения в клинику. Там ему провели две операции, однако его состояние не улучшилось. В итоге он попал в больницу, где потом и умер. Предварительно, у него произошло заражение крови, передает телеканал 360 . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Два врача клиники IQ Plastique, которая принадлежит пластическому хирургу Тимуру Хайдарову, задержаны. Об этом сообщили в ГСУ СК РФ по Москве. «Задержан 45-летний заведующий хирургическим отделением ООО Q Plastique и 28-летний врач-хирург указанной клиники. По месту проживания фигурантов проведены обыски», — сообщает telegram-канал «Столичный СК». Сейчас клиника закрыта 90 дней. Идет расследование уголовного дела, связанного с гибелью пациента. Операционные помещения опечатаны. Ранее был допрошен и сам Хайдаров. Бизнесмен и продюсер Петр Гаврилов скончался после обращения в клинику. Там ему провели две операции, однако его состояние не улучшилось. В итоге он попал в больницу, где потом и умер. Предварительно, у него произошло заражение крови, передает телеканал 360.