Пластического хирурга Хайдарова допросили после гибели пациента

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Работу клиники Тимура Хайдарова приостановили Фото:

Пластический хирург Тимур Хайдаров был допрошен в рамках уголовного дела о гибели пациента после операции в клинике IQ Plastique. Об этом сообщили в ГСУСК РФ по Москве.

«С участием фигурантов проведены следственные действия, последние допрошены, и с их участием проведены очные ставки», — сообщил СК в своем telegram-канале. Там отметили, что в рамках расследования проведены обыски и изъята документация.

СК РФ приостановил деятельность клиники Хайдарова в связи с расследованием уголовного дела по оказанию медицинских услуг, не соответствующих требованиям безопасности. Расследование выявило серьезные нарушения в работе клиники. В результате были опечатаны операционные помещения и приостановлены некоторые виды деятельности учреждения.

Бизнесмен и продюсер Петр Гаврилов скончался после проведения операции в частной клинике IQ Plastique, принадлежащей Хайдарову. Операция была выполнена 16 февраля, и, по информации СМИ, Гаврилов перенес желудочное шунтирование. Обстоятельства и причины смерти пациента в настоящее время изучаются в рамках расследования.

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Пластический хирург Тимур Хайдаров был допрошен в рамках уголовного дела о гибели пациента после операции в клинике IQ Plastique. Об этом сообщили в ГСУСК РФ по Москве. «С участием фигурантов проведены следственные действия, последние допрошены, и с их участием проведены очные ставки», — сообщил СК в своем telegram-канале. Там отметили, что в рамках расследования проведены обыски и изъята документация. СК РФ приостановил деятельность клиники Хайдарова в связи с расследованием уголовного дела по оказанию медицинских услуг, не соответствующих требованиям безопасности. Расследование выявило серьезные нарушения в работе клиники. В результате были опечатаны операционные помещения и приостановлены некоторые виды деятельности учреждения. Бизнесмен и продюсер Петр Гаврилов скончался после проведения операции в частной клинике IQ Plastique, принадлежащей Хайдарову. Операция была выполнена 16 февраля, и, по информации СМИ, Гаврилов перенес желудочное шунтирование. Обстоятельства и причины смерти пациента в настоящее время изучаются в рамках расследования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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