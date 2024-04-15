Происшествия Пластического хирурга Хайдарова допросили после гибели пациента 15 апреля 2024 в 12:20 Размер текста - 17 + Работу клиники Тимура Хайдарова приостановили Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Пластический хирург Тимур Хайдаров был допрошен в рамках уголовного дела о гибели пациента после операции в клинике IQ Plastique. Об этом сообщили в ГСУСК РФ по Москве. «С участием фигурантов проведены следственные действия, последние допрошены, и с их участием проведены очные ставки», — сообщил СК в своем telegram-канале. Там отметили, что в рамках расследования проведены обыски и изъята документация. СК РФ приостановил деятельность клиники Хайдарова в связи с расследованием уголовного дела по оказанию медицинских услуг, не соответствующих требованиям безопасности. Расследование выявило серьезные нарушения в работе клиники. В результате были опечатаны операционные помещения и приостановлены некоторые виды деятельности учреждения. Бизнесмен и продюсер Петр Гаврилов скончался после проведения операции в частной клинике IQ Plastique, принадлежащей Хайдарову. Операция была выполнена 16 февраля, и, по информации СМИ, Гаврилов перенес желудочное шунтирование. Обстоятельства и причины смерти пациента в настоящее время изучаются в рамках расследования. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Пластический хирург Тимур Хайдаров был допрошен в рамках уголовного дела о гибели пациента после операции в клинике IQ Plastique. Об этом сообщили в ГСУСК РФ по Москве. «С участием фигурантов проведены следственные действия, последние допрошены, и с их участием проведены очные ставки», — сообщил СК в своем telegram-канале. Там отметили, что в рамках расследования проведены обыски и изъята документация. СК РФ приостановил деятельность клиники Хайдарова в связи с расследованием уголовного дела по оказанию медицинских услуг, не соответствующих требованиям безопасности. Расследование выявило серьезные нарушения в работе клиники. В результате были опечатаны операционные помещения и приостановлены некоторые виды деятельности учреждения. Бизнесмен и продюсер Петр Гаврилов скончался после проведения операции в частной клинике IQ Plastique, принадлежащей Хайдарову. Операция была выполнена 16 февраля, и, по информации СМИ, Гаврилов перенес желудочное шунтирование. Обстоятельства и причины смерти пациента в настоящее время изучаются в рамках расследования. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям