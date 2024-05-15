Осужденный экс-депутат освободил в Челябинске помещение, не дождавшись выселения

Фонд Вячеслава Ершова освободил помещение добровольно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фонд осужденного бывшего депутата Курчатовского райсовета Челябинска Вячеслава Ершова освободил помещение офиса, не дождавшись выселения по суду. Как следует из данных картотеки арбитражных дел, слушания в рамках процесса завершились.

«До принятия решения по существу спора в материалы дела от истца поступило ходатайство об отказе от иска. Основанием стало добровольное исполнение ответчиком исковых требований», — отмечено в определении суда.

Согласно документу, возражений против принятия заявленного отказа от исковых требований не поступило. В связи с этим процесс остановлен.

Фонд Ершова занимал офис площадью 46 кв метров в деловом центре «Гранд Вера» на северо-западе города. Иск подал конкурсный управляющий ООО «Коммерческо-производственная фирма „СДС“» Рустэм Саитгареев. Управляющая компания бизнес-центра находится в стадии банкротства. Совокупная площадь здания составляет, согласно иску, 634,2 кв метра. Имущество продается на торгах.

В марте 2022 года Ершов был задержан по обвинению во взяточничестве. Политик предлагал деньги сотруднику Главного управления лесами Челябинской области, а взамен претендовал на оформление собственности на земельный участок. В ходе следствия стало известно еще об одном преступном эпизоде, связанном с незаконным хранением боеприпасов. Не дождавшись решения райсовета, Ершов добровольно сдал депутатский мандат в апреле 2024 года, когда приговор вступил в силу.

В апреле URA.RU направляло сторонам запросы для комментария спора. Ответы не получены.