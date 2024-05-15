Осужденный экс-депутат освободил в Челябинске помещение, не дождавшись выселения

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Курчатовский район совет депутатов. Челябинск., ершов вячеслав
Фонд Вячеслава Ершова освободил помещение добровольно Фото:

Фонд осужденного бывшего депутата Курчатовского райсовета Челябинска Вячеслава Ершова освободил помещение офиса, не дождавшись выселения по суду. Как следует из данных картотеки арбитражных дел, слушания в рамках процесса завершились.

«До принятия решения по существу спора в материалы дела от истца поступило ходатайство об отказе от иска. Основанием стало добровольное исполнение ответчиком исковых требований», — отмечено в определении суда.

Согласно документу, возражений против принятия заявленного отказа от исковых требований не поступило. В связи с этим процесс остановлен.

Фонд Ершова занимал офис площадью 46 кв метров в деловом центре «Гранд Вера» на северо-западе города. Иск подал конкурсный управляющий ООО «Коммерческо-производственная фирма „СДС“» Рустэм Саитгареев. Управляющая компания бизнес-центра находится в стадии банкротства. Совокупная площадь здания составляет, согласно иску, 634,2 кв метра. Имущество продается на торгах.

В марте 2022 года Ершов был задержан по обвинению во взяточничестве. Политик предлагал деньги сотруднику Главного управления лесами Челябинской области, а взамен претендовал на оформление собственности на земельный участок. В ходе следствия стало известно еще об одном преступном эпизоде, связанном с незаконным хранением боеприпасов. Не дождавшись решения райсовета, Ершов добровольно сдал депутатский мандат в апреле 2024 года, когда приговор вступил в силу.

В апреле URA.RU направляло сторонам запросы для комментария спора. Ответы не получены.

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Фонд осужденного бывшего депутата Курчатовского райсовета Челябинска Вячеслава Ершова освободил помещение офиса, не дождавшись выселения по суду. Как следует из данных картотеки арбитражных дел, слушания в рамках процесса завершились. «До принятия решения по существу спора в материалы дела от истца поступило ходатайство об отказе от иска. Основанием стало добровольное исполнение ответчиком исковых требований», — отмечено в определении суда. Согласно документу, возражений против принятия заявленного отказа от исковых требований не поступило. В связи с этим процесс остановлен. Фонд Ершова занимал офис площадью 46 кв метров в деловом центре «Гранд Вера» на северо-западе города. Иск подал конкурсный управляющий ООО «Коммерческо-производственная фирма „СДС“» Рустэм Саитгареев. Управляющая компания бизнес-центра находится в стадии банкротства. Совокупная площадь здания составляет, согласно иску, 634,2 кв метра. Имущество продается на торгах. В марте 2022 года Ершов был задержан по обвинению во взяточничестве. Политик предлагал деньги сотруднику Главного управления лесами Челябинской области, а взамен претендовал на оформление собственности на земельный участок. В ходе следствия стало известно еще об одном преступном эпизоде, связанном с незаконным хранением боеприпасов. Не дождавшись решения райсовета, Ершов добровольно сдал депутатский мандат в апреле 2024 года, когда приговор вступил в силу. В апреле URA.RU направляло сторонам запросы для комментария спора. Ответы не получены.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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