Президент России Владимир Путин ночью прилетел в Минск (Беларусь) для обсуждения с белорусским главой Александром Лукашенко ряда вопросов. Последний лично встретил своего российского коллегу в аэропорту города. URA.RU публикует фотографии с момента встречи между главами государств.
Путин и Лукашенко в целом обсуждают укрепление партнерских отношений между странами. Также на повестке — дискуссия на тему конфликта на Украине. Кроме того, лидеры намерены высказаться по поводу подозрительного поведения стран Прибалтики и Польши на западной границе РФ.
Владимир Путин пробудет на территории Беларуси два дня. Республику также посетил новый глава Минобороны РФ Андрей Белоусов.
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