Путина встретили в Минске хлебом и солью. Фоторепортаж

Путин прибыл в Беларусь

24 мая 2024 в 13:34 Размер текста - 17 +

Владимира Путина в аэропорту Минска встретил Александр Лукашенко Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин ночью прилетел в Минск (Беларусь) для обсуждения с белорусским главой Александром Лукашенко ряда вопросов. Последний лично встретил своего российского коллегу в аэропорту города. URA.RU публикует фотографии с момента встречи между главами государств. Путин и Лукашенко в целом обсуждают укрепление партнерских отношений между странами. Также на повестке — дискуссия на тему конфликта на Украине. Кроме того, лидеры намерены высказаться по поводу подозрительного поведения стран Прибалтики и Польши на западной границе РФ. Владимир Путин пробудет на территории Беларуси два дня. Республику также посетил новый глава Минобороны РФ Андрей Белоусов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин ночью прилетел в Минск (Беларусь) для обсуждения с белорусским главой Александром Лукашенко ряда вопросов. Последний лично встретил своего российского коллегу в аэропорту города. URA.RU публикует фотографии с момента встречи между главами государств. Путин и Лукашенко в целом обсуждают укрепление партнерских отношений между странами. Также на повестке — дискуссия на тему конфликта на Украине. Кроме того, лидеры намерены высказаться по поводу подозрительного поведения стран Прибалтики и Польши на западной границе РФ. Владимир Путин пробудет на территории Беларуси два дня. Республику также посетил новый глава Минобороны РФ Андрей Белоусов.