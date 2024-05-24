Путина встретили в Минске хлебом и солью. Фоторепортаж

Путин прибыл в Беларусь
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании высшего Госсовета союзного государства России и Белоруссии. Москва, путин владимир, лукашенко александр
Владимира Путина в аэропорту Минска встретил Александр Лукашенко Фото:

Президент России Владимир Путин ночью прилетел в Минск (Беларусь) для обсуждения с белорусским главой Александром Лукашенко ряда вопросов. Последний лично встретил своего российского коллегу в аэропорту города. URA.RU публикует фотографии с момента встречи между главами государств.

Путин и Лукашенко в целом обсуждают укрепление партнерских отношений между странами. Также на повестке — дискуссия на тему конфликта на Украине. Кроме того, лидеры намерены высказаться по поводу подозрительного поведения стран Прибалтики и Польши на западной границе РФ.

Владимир Путин пробудет на территории Беларуси два дня. Республику также посетил новый глава Минобороны РФ Андрей Белоусов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин ночью прилетел в Минск (Беларусь) для обсуждения с белорусским главой Александром Лукашенко ряда вопросов. Последний лично встретил своего российского коллегу в аэропорту города. URA.RU публикует фотографии с момента встречи между главами государств. Путин и Лукашенко в целом обсуждают укрепление партнерских отношений между странами. Также на повестке — дискуссия на тему конфликта на Украине. Кроме того, лидеры намерены высказаться по поводу подозрительного поведения стран Прибалтики и Польши на западной границе РФ. Владимир Путин пробудет на территории Беларуси два дня. Республику также посетил новый глава Минобороны РФ Андрей Белоусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...