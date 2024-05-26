Врач рассказала, какая рыба защитит от рака

Врач Фролова: 100 гр мойвы закрывают суточную потребность взрослого в омега-3
© Служба новостей «URA.RU»
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Лидером по содержанию полиненасыщенных жирных кислот является маленькая морская рыбка мойва
Лидером по содержанию полиненасыщенных жирных кислот является маленькая морская рыбка мойва Фото:

Маленькая морская рыбка мойва может защитить от рака благодаря высокому содержанию Омега-3 жирных кислот. Об этом поделилась врач-терапевт клиники Lahta Clinic Людмила Фролова.

«Эти жирные кислоты нормализуют метаболические процессы, включая жировой обмен, повышают иммунитет, помогают бороться с суставными воспалениями и препятствуют онкологическим мутациям клеток», — рассказала Фролова «Газете.Ru». Она добавила, что Омега-3 поступает в организм исключительно с едой или в таблетках. 

По словам специалиста, 100 грамм мойвы полностью покрывают суточную потребность взрослого человека в Омега-3, которая составляет 1 грамм в день. Ее употребление способствует сохранению мышечной массы, предотвращает преждевременное старение и развитие хронических заболеваний, заключила Фролова.

Ранее врач-онколог Хамис Магомедова рассказала, что возникновение и развитие рака зачастую связано с неправильным питанием, курением и использованием в быту опасных для здоровья химических веществ. Чтобы избежать онкологического заболевания, следует изменить образ жизни, посоветовала она. 

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Маленькая морская рыбка мойва может защитить от рака благодаря высокому содержанию Омега-3 жирных кислот. Об этом поделилась врач-терапевт клиники Lahta Clinic Людмила Фролова. «Эти жирные кислоты нормализуют метаболические процессы, включая жировой обмен, повышают иммунитет, помогают бороться с суставными воспалениями и препятствуют онкологическим мутациям клеток», — рассказала Фролова «Газете.Ru». Она добавила, что Омега-3 поступает в организм исключительно с едой или в таблетках.  По словам специалиста, 100 грамм мойвы полностью покрывают суточную потребность взрослого человека в Омега-3, которая составляет 1 грамм в день. Ее употребление способствует сохранению мышечной массы, предотвращает преждевременное старение и развитие хронических заболеваний, заключила Фролова. Ранее врач-онколог Хамис Магомедова рассказала, что возникновение и развитие рака зачастую связано с неправильным питанием, курением и использованием в быту опасных для здоровья химических веществ. Чтобы избежать онкологического заболевания, следует изменить образ жизни, посоветовала она. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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