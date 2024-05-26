Врач рассказала, какая рыба защитит от рака

Маленькая морская рыбка мойва может защитить от рака благодаря высокому содержанию Омега-3 жирных кислот. Об этом поделилась врач-терапевт клиники Lahta Clinic Людмила Фролова.
«Эти жирные кислоты нормализуют метаболические процессы, включая жировой обмен, повышают иммунитет, помогают бороться с суставными воспалениями и препятствуют онкологическим мутациям клеток», — рассказала Фролова «Газете.Ru». Она добавила, что Омега-3 поступает в организм исключительно с едой или в таблетках.
По словам специалиста, 100 грамм мойвы полностью покрывают суточную потребность взрослого человека в Омега-3, которая составляет 1 грамм в день. Ее употребление способствует сохранению мышечной массы, предотвращает преждевременное старение и развитие хронических заболеваний, заключила Фролова.
Ранее врач-онколог Хамис Магомедова рассказала, что возникновение и развитие рака зачастую связано с неправильным питанием, курением и использованием в быту опасных для здоровья химических веществ. Чтобы избежать онкологического заболевания, следует изменить образ жизни, посоветовала она.
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